Kickl: Stronach ist außenpolitisch supernackt

FPÖ sagt "Nein" zur NATO und "Ja" zur Neutralität

Wien (OTS) - "Bei der gestrigen Fernsehdiskussion gegen ÖVP-Chef Spindelegger hat sich einmal mehr gezeigt, dass Frank Stronach außer leerer Phrasen nichts zu bieten hat", sagte der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Herbert Kickl. Besonders beim Thema Außenpolitik habe sich gezeigt, dass Stronach inhaltlich "supernackt" sei.

"Die Österreichischen Bürger müssen auch keine Angst davor haben, dass die Chinesen bei uns einmarschieren, sondern davor, dass jemand der politisch derartig supernackt wie Stronach ist, ins Parlament einmarschiert", betonte Kickl. Dass Stronach die Neutralität abschaffen und Österreich in die NATO führen wolle, sei ein Grund mehr dem "reichen Onkel aus Amerika" zu misstrauen, so Kickl.

"Die Neutralität ist ein Wert aus Österreich", so Kickl, der betonte, dass jede Stimme für die FPÖ eine Stimme für die Neutralität und gegen Militärbündnisse sei. "Die Neutralität ist ein wichtiger Bestandteil der österreichischen Außen- und Sicherheitspolitik. Eine Aufweichung oder Abschaffung, wie das offenbar Frank Stronach im Sinn hat, kommt für uns nicht in Frage", so Kickl.

Die Vergangenheit habe gezeigt, dass es gerade als neutrales Land durchaus möglich sei, eine sinnvolle Außenpolitik zu betreiben und sich für den Erhalt von Frieden einzusetzen. "Leider hat die derzeitige Bundesregierung in dieser Frage durch völlige Absenz ein denkbar schlechtes Beispiel abgegeben. Das ändert aber nichts an der grundsätzlichen Sinnhaftigkeit der Neutralität", so Kickl.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at