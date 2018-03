Karlheinz Töchterle: Blick zu den Schweizer Nachbarn ist lohnend und anspornend

"Runder Tisch" im Wissenschafts- und Forschungsministerium - ETH-Ratspräsident Fritz Schiesser zu Gast

Wien (OTS) - "Der Blick zu den Schweizer Nachbarn ist insbesondere im Wissenschafts- und Forschungsbereich lohnend und anspornend", so Wissenschafts- und Forschungsminister Dr. Karlheinz Töchterle. Er empfing gestern Nachmittag den Präsidenten des Rates der beiden Eidgenössischen Technischen Hochschulen (ETH) und mehrerer Eidgenössischer Forschungsanstalten, Fritz Schiesser, zu einem Gespräch im Ministerium am Minoritenplatz. Die beiden ETHs zählen im technischen Bereich zu den renommiertesten Hochschulen Europas. "Der Schlüssel für die hohe Qualität an den beiden Eidgenössischen Technischen Hochschulen liegt auch im qualitätsvollen Universitätszugang", so Töchterle. Zur Sprache kam weiters ein Thema, das den Minister und ETH-Ratspräsidenten eint: die weitere Stärkung der Grundlagenforschung - auch wenn die Schweiz mit dem 700 Millionen Schweizer Franken dotierten Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (SNF) auf ein ungleich höheres Niveau kommt.

Am "Runden Tisch" wurde mit ua. Sektionschef Elmar Pichl (Leiter der Sektion I - Universitäten und Fachhochschulen) und Sektionschefin Mag. Barbara Weitgruber (Leiterin der Sektion II - Wissenschaftliche Forschung und internationale Angelegenheiten) über die Intensivierung und Erweiterung der bilateralen Kooperationen zwischen der Schweiz und Österreich sowie der Zusammenarbeit auf europäischer Ebene insbesondere im Rahmen des 7. Forschungsrahmenprogramms sowie des Nachfolgeprogramms "Horizon 2020" (2014 - 2020) der EU beraten. Darüber hinaus wurden weiterführende Themen betreffend Wissenschaft und Forschung im internationalen Blickwinkel besprochen, aber auch Finanzierungsinstrumente/-mechanismen für Grossforschungsinfrastrukturen, z.B. mit Hilfe von Sponsoring.

