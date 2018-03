Haubner: Österreich ist gut unterwegs, aber kein Grund für tatenlose Selbstzufriedenheit

World-Economic-Forum: Österreich verteidigt Platz - Minister Mitterlehner verdeutlicht: ÖVP will Standort Österreich stärken, SPÖ will ihn durch Steuern schwächen

Wien, 04. September 2013 (OTS) - "Der Österreichische Wirtschaftsstandort ist gut unterwegs", so der Generalsekretär des Österreichischen Wirtschaftsbundes, Abg.z.NR Peter Haubner, der auf das Ergebnis des aktuellen World-Economic-Forum-Standortrankings verweist. Demnach hat Österreich seinen 16. Platz unter 148 Ländern verteidigt. "Das Ergebnis zeigt aber auch, dass kein Grund für tatenlose Selbstzufriedenheit besteht. Wenn wir auch in Zukunft zu den Besten gehören wollen, müssen wir handeln", verstärkt Haubner die Ausführungen von Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner. "Im Gegensatz zur SPÖ, die den Standort durch neue und höhere Steuern schwächen will, setzen wir uns für die richtigen Impulse ein, um die Betriebe zu stärken und Arbeitsplätze zu sichern. Wer andauernd neue Belastungen fordert und mutwillig ein unternehmerfeindliches Klima erzeugt, schadet dem Standort Österreich", betont Haubner. ****

"Die Genossen haben sich in den vergangenen fünf Jahren weder für Wirtschaft noch für die Entwicklung des Standortes interessiert. Nicht einmal kam ein konstruktiver Vorschlag zur Entlastung der Unternehmen oder Attraktivierung der heimischen Wirtschaft. Im Gegenteil. Alles, was von den Sozialisten kam und kommt, sind Forderungen, die die Betriebe schwächen und unserer internationale Wettbewerbsfähigkeit schaden", so Haubner. "Dass wir heute eine starke Wirtschaft, einen florierenden Export und Wohlstand in unserem Land haben, ist den fleißigen Unternehmern und ihren Mitarbeitern zu verdanken. Das ist aber auch das Ergebnis harter Arbeit von ÖVP und Wirtschaftsbund. Wir haben in den vergangenen Jahren - oft gegen massiven Widerstand von SPÖ, AK und ÖGB - für die Attraktivierung des Standortes und die Stärkung der heimischen Unternehmen gekämpft. Und das werden wir auch in Zukunft tun."

