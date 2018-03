VP-Juraczka: Glawischnig unterstützt faire Mieten im Gemeindebau

Wien (OTS) - "Wir freuen uns, dass Eva Glawischnig unseren Vorschlag nach fairen Mieten für Besserverdienende aufgreift und sich damit wohltuend von der Wiener Fundi-Gruppe abhebt, die leider immer noch kommunistischem Gedankengut nachhängt", so die knappe Reaktion von ÖVP Wien Landesparteiobmann StR Manfred Juraczka auf ihre Aussagen im Kurier Chat vom 2. September.

Manfred Juraczka: "Glawischnig hat auf die Frage warum Peter Pilz in einer billigen Sozialwohnung in Wien wohnt geantwortet, dass er dort bleiben kann aber in diesem Fall deutlich höhere Mieten gezahlt werden sollten. Bereits im April ließ sie mit der Forderung aufhorchen, dass sie sich auch die Vorlage von Einkommensteuerbescheiden im Fünfjahresabstand in Gemeindebauten durchaus vorstellen kann. Wann wird sie diese Positionen Ihren Wiener Freunden und deren Koalitionspartner kommunizieren?"

"Angesichts von 33.000 sozial Bedürftigen in Wien, die bis zu zwei Jahre auf eine Gemeindebauwohnung warten müssten, sei das Mauern von Rot-Grün in dieser Frage nicht nachvollziehbar. Während sich SPÖ Politiker/innen im Verband mit den Wiener Fundi-Grünen zu selbsternannten Schutzpatronen der begüterten Gemeindebaumieter aufschwingen, setzen wir uns für soziale Gerechtigkeit ein", so der Landesparteiobmann weiter.

"Volle Unterstützung gibt es auch von der ÖVP in Bezug auf mehr Transparenz und den Kampf gegen die Korruption. Daher erwarten wir uns auch von der Parteivorsitzenden eine klare Stellungnahme, was an den Gerüchten dran ist, dass Peter Pilz in seiner Obmannschaft finanzielle Zuwendungen für die Bundes-Grünen von fremden Regimen bekommen hat", so Juraczka abschließend.

