Delticom: Kompetenter Reifenwechsel für Transportunternehmen jeder Größe / Sicherheit für Unternehmen und Fahrer / Leicht-Lkw-, Lkw- und Busreifen: Kostenbewusst und effizient zum Ziel

Hannover (ots) - Speditionen und anderen Unternehmen aus dem Bereich Transport und Logistik, ist besonders daran gelegen, ihre Geschäfte kosteneffizient abzuwickeln. Stetig steigende Preise für Kraftstoff und weitere Betriebskostenerhöhungen forcieren Kosteneinsparungen in den Betrieben. Nichtsdestotrotz sollten Transportunternehmen für die Sicherheit ihrer Fahrer - und damit auch die der anderen Verkehrsteilnehmer - sorgen. Ob Klein-Unternehmen oder Spedition, diejenigen, die am Steuer sitzen, müssen sich auf ihr Fahrzeug als Arbeitswerkzeug jederzeit verlassen können.

Dies gilt insbesondere in der langen europäischen Winterphase, wenn das Wetter quasi über Nacht für unangenehme Überraschungen sorgen kann. Doch nicht nur wechselnde Witterungsbedingungen können Mensch und Material zusetzen. Ausschlaggebend ist die sorgfältige Wartung der Fahrzeuge, insbesondere der Reifen. Diese sollten sich in einem einwandfreien Zustand mit einer ausreichenden Profiltiefe von mindestens 4 Millimetern befinden. Ein korrekter Reifenfülldruck ist für "Trucker" ebenfalls sicherheits- und kosten-relevant: ein Reifenfülldruck, der nur circa 1,0 bar weniger aufweist, kann aufgrund der Wärmeentwicklung zu einem Reifenplatzer führen. Das hat nur allzu oft fatale Unfälle zur Folge. Wenn der Gesamt-Reifendruck um nur 0,5 Bar reduziert ist, steigt zudem der Spritverbrauch.

Eine verschleiß- oder jahreszeitbedingte Umrüstung der Reifen sollte nicht auf die lange Bank geschoben werden. Wie eine aktuelle Studie feststellt, kann die bestmögliche Lkw-Reifenwahl zur unternehmerischen Effizienzsteigerung beitragen.* Mit einem zuverlässigen Partner ist der Einkauf neuer Reifen im Handumdrehen schnell sowie Zeit- und geldsparend erledigt. In den Onlineshops des Lkw-Reifen-Spezialisten und führenden Internet-Reifenhändlers Delticom** wird für Unternehmen im Transportwesen ein attraktives Gesamtpaket geschnürt: Das Angebot umfasst ein breites Größen-Spektrum an hochwertigen Qualitätsreifen, darunter die Delticom Lkw-Hausmarke Goodride. Zudem profitieren Transportexperten von einem komfortablen Service: das Lkw-Team der Delticom berät Interessenten bei Bedarf auch persönlich.

Die zahlreichen bestehenden Geschäftspartner, ob kleine bis mittelständische Betriebe oder große Transportunternehmen, schätzen neben den direkten Kontaktmöglichkeiten, insbesondere auch das Leistungsniveau des Online-Reifenhändlers. Hierzu zählen die hohe Lieferfähigkeit und Verfügbarkeit der Reifen sowie das ausgewogene Preis-Leistungsverhältnis und Logistikrabatte. Der Versand der Reifen erfolgt in kürzester Zeit: innerhalb Deutschlands ist die Standardlieferung eine "Expresslieferung" - der Kunde erhält seine gewünschten Reifen in der Regel in 24 bis 48 Stunden.

