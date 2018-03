Joint Commission International führt weltweite Fortbildungsveranstaltungen durch

(PRN) - - Vorstellung der neuen Ausgabe der Standards für Krankenhäuser und akademisch-medizinische Zentren

Oak Brook, Illinois (ots/PRNewswire) - Ausbildungsspezialisten der Joint Commission International(JCI)

werden wichtige

Fortbildungsveranstaltungen in Asien, Europa, im Mittleren Osten und in den Vereinigten Staaten durchführen. Auf den Veranstaltungen werden nützliche Verfahren und Fachwissen vorgestellt, die Einrichtungen des Gesundheitswesens kennen müssen, um als JCI-akkreditierte Organisationen erfolgreich zu sein. Bei den Veranstaltungen nimmt auch die schon lange erwartete fünfte( )Ausgabe von JCIs Accreditation Standards for Hospitals [Akkreditierungsstandards für Krankenhäuser] einen wichtigen Platz ein, die am 1. September veröffentlicht wurde. Zu den Kursen zählt ebenfalls ein Ausbildungsgang über die Einhaltung der strengen Standards bei der Betreuung und Sicherheit von Patienten.

JCI führt das International Practicum on Accreditation and Quality Improvement [Internationales Praktikum über Akkreditierung und Qualitätsverbesserung] in Seoul (2. - 6. September 2013), Dubai (27. - 31. Oktober 2013), Miami (Februar 2014) und Singapur (April 2014) durch.

Es handelt sich dabei um das umfassendste Fortbildungsprogramm von JCI für nicht akkreditierte Gesundheitsorganisationen, die an eine Akkreditierung denken oder sich auf eine Erstbesichtigung vorbereiten. Während des fünftägigen Praktikums erklären die Vortragenden die umfassenden Standards von JCI und die Verfahren zur Einhaltung. Die Teilnehmer können einen JCI-Experten bei simulierten Abläufen in lokalen Krankenhäusern verfolgen und so den tatsächlichen Ablauf einer Besichtigung kennenlernen.

"Das Praktikum ist für alle Krankenhäuser ideal, die an eine Erstakkreditierung denken. Die Präsentationen wurden entwickelt, um den Besichtigungsablauf klar zu darzustellen und das Verständnis von Fachleuten zu unterstützen, wie die Akkreditierung die Sicherheit in allen Organisationen verbessern kann", erklärt Paul vanOstenberg, Vice President of International Accreditation, Standards and Measurement, von JCI.

JCI wird das 2013 International Accreditation Update [Internationale Aktualisierung der Akkreditierung] in Seoul (29. -30. August 2013), Singapur (9. - 10. September 2013), Bangkok (14. - 15. September 2013), Amsterdam (10. - 11. Oktober 2013) und Dubai (28. - 29. Oktober 2013) veranstalten.

Das 2013 International Accreditation Update ist für JCI-akkreditierte Organisationen gedacht, die sich auf die Einhaltung der neuen und umfassend aktualisierten fünften Ausgabe der Hospital Accreditation Standards vorbereiten.

Während des Workshops lernen die Krankenhausteams die Strategien für die Einhaltung der neuesten Standards und bewährten Verfahren bei der Patientenbetreuung kennen. Das Programm besteht aus Präsentationen und Kleingruppensitzungen, in denen die Organisationen auf die Reakkreditierung vorbereitet werden.

Weitere Informationen finden Sie auf store.jointcommissioninternational.org/.



Joint Commission International (JCI) wurde 1994 als Division von Joint Commission Resources, Inc. (JCR) gegründet, eine vollständig von The Joint Commission kontrollierte, gemeinnützige Tochter. Mithilfe internationaler Akkreditierungs-, Beratungs-Veröffentlichungs- und Fortbildungsprogramme baut JCI die Mission von The Joint Commission weltweit aus, indem sie die Verbesserung der Patientenbetreuung unterstützt. JCI hilft internationalen Gesundheitsorganisationen, Gesundheitsbehörden, Gesundheitsministerien und anderen Einrichtungen in mehr als 90 Ländern.

