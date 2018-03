Bischofskonferenz: Aufruf zum Fast- und Gebetstag für Syrien

Erklärung von Kardinal Schönborn zum Weltgebetstag am 7. September: Gebet, Fasten und konkrete Hilfe für Menschen in Syrien

Wien, 04.09.13 (KAP) Die Österreichische Bischofskonferenz hat den Aufruf des Papstes zu einem weltweiten Gebets- und Fasttag für den Frieden in Syrien bekräftigt und bittet um breite Beteiligung daran. "Seit alters her ist das Fasten ein Ausdruck der Fürbitte und der Solidarität mit den Notleidenden", heißt es in der am Mittwoch von Kardinal Schönborn veröffentlichten Erklärung.

Der Vorsitzende der Bischofskonferenz erinnert darin an das Wort Jesu in der Bergpredigt und die Seligpreisung der Friedensstifter. Es gelte durch Fasten, Gebet und Hilfe dabei mitzuwirken, dass die Menschen in Syrien "vom Bannkreis der Gewalt in den Umkreis des Friedens gelangen". Konkrete Hilfe für die Opfer sei möglich, so Kardinal Schönborn, der in diesem Zusammenhang auf die Aktion "Nachbar in Not" verwies.

