Wallner/Grüne: Offener Brief an Presse, Kurier, TT und OÖN

ÖVP-Vorgangsweise neuer Tiefpunkt in Wahlkampf - Grüne klagen FPÖ-Chef

Wien (OTS) - Der Grüne Bundesgeschäftsführer Stefan Wallner richtet heute einen offenen Brief an die Chefredakteure der Tageszeitungen Die Presse, Kurier, Tiroler Tageszeitung und Oberösterreichische Nachrichten.

Der Brief im Wortlaut:

Sehr geehrte Herrn Chefredakteure, sehr geehrte Herrn Redakteure!

Bezugnehmend auf den heute bei Ihnen erschienenen Artikel, in dem Ihrem Medium angeblich von anonymen Quellen Unterlagen zugespielt worden sind, die Zahlungen an die Grünen belegen sollen, darf ich Sie über folgenden Sachverhalt informieren:

Am 2. September 2013 um 13:43 erhielt ich einen Anruf von ÖVP-Generalsekretär Johannes Rauch, der mir gegenüber offen ankündigte, dass am nächsten Tag Papiere auftauchen würden, die belegen würden, dass auch Grüne kassiert hätten. Wie wir auch aus einzelnen Zeitungsredaktionen wissen, kam das heute als "von anonymer Quelle" bezeichnete Papier aus der ÖVP-Parteizentrale.

Mit diesem Vorgehen der ÖVP ist ein neuer Tiefpunkt in diesem Wahlkampf erreicht. Im Gegensatz zu den Grünen, die Kritik an anderen Parteien stets offen und transparent formulieren, versucht die ÖVP über verdeckte und angeblich anonyme Quellen andere Parteien in den Schmutz zu ziehen.

Es liegt auf der Hand, dass die ÖVP mit der verdeckten Verbreitung von Unwahrheiten davon ablenken will, dass sie in politische Korruption verstrickt ist. Die öffentlich bereits mehrfach gestellte Frage ist weiterhin nicht aufgeklärt: Wie hat die ÖVP 2012 ihre Schulden in der Höhe von etwa sieben Millionen Euro vor Inkrafttreten des Parteiengesetzes abgebaut? Ebenso hat die ÖVP ihre Verwicklungen in den aktuell berichteten Parteispendenskandal rund um Telekom, Raiffeisen und Lotterien bis heute nicht entkräften können. Die Ausflucht, etwas sei "ein alter Hut" kann wohl nicht als Entkräftung von gutachterlichen Beweisen gewertet werden.

Ich möchte außerdem anmerken, dass es verwundert, wenn entweder unhaltbare Vorwürfe ohne tiefergehende Recherche unter Verweis auf angebliche Belege (Zahlungsbeleg mit hingekritzelter handschriftlicher Anmerkung, unleserlichem Stempel und unleserlicher Unterschrift) und anonyme Quellen ungeprüft veröffentlicht werden oder als Berichterstattung über den Wahlkampfstil politische Vorwürfe anderer Parteien abgedruckt werden, ohne die politische Quelle zu nennen, die diese unhaltbaren Vorwürfe erhebt.

Abschließend möchte ich Sie darüber informieren, dass die Grünen gegen FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache in diesem Zusammenhang umgehend eine Klage einbringen werden, weil er in der ORF-TV-Konfrontation fälschlicherweise behauptet hat, dass Geld von Libyen an die Grünen geflossen sei.

Aus Gründen der Transparenz werden wir dieses Mail via APA veröffentlichen.

Mit freundlichen Grüßen,

Stefan Wallner

Bundesgeschäftsführer

Rückfragen & Kontakt:

Die Grünen

Tel.: +43-1-2363998-210

bundesbuero @ gruene.at