Druckqualität der Onlinedruckerei onlineprinters.at erneut zertifiziert / Österreichische Kunden können sich auf farbgenaue Drucksachen verlassen

Neustadt a. d. Aisch (ots) - Stabilität und Sicherheit im Druckprozess garantiert das Prüfsiegel ProzessStandard Offsetdruck (PSO). Die Onlinedruckerei Onlineprinters GmbH hat erneut die Zertifizierung Ugra PSO® für die Überprüfung der Umsetzung der ISO-Normen im Druckprozess mit einem hervorragenden Ergebnis von 96,7 von maximal 100 möglichen Punkten bestanden: "Beeindruckend ist die hohe fachliche Kompetenz der Mitarbeiter: Die Beherrschung der Technik und die große Arbeitsroutine bei deren Einsatz führten zu diesem sehr guten Ergebnis beim Audit", bemerkte Guy Flüeli, erster Auditor der schweizerischen Zertifizierungsstelle Ugra. Der Internethändler lässt seit 2009 die höchste Qualität seiner Drucksachen aus dem Onlineshop www.onlineprinters.at regelmäßig überprüfen: "Unser Kunde erwartet, dass seine Druckdaten, die er nach unseren Standards angelegt hat, in der gewünschten Güte und Farbgenauigkeit gedruckt werden. Das PSO-Prüfsiegel dokumentiert die sehr gute Druckqualität der Printprodukte aus dem Onlineshop", freut sich Armin Wondrak, Betriebsleiter der Onlineprinters GmbH. Das neue PSO-Gütesiegel ist bis Juli 2015 gültig und unter

http://www.ugra.ch/zertifizierte-druckereien.phtml eingetragen.

Brillante und farbgenaue Druckprodukte im Onlineshop

"Mit dem Prüfsiegel können sich unsere Kunden auf eine jederzeit ausgezeichnete Qualität und eine farbgenaue Druckproduktion verlassen", so der Betriebsleiter. Die konstante und hohe Druckqualität über die gesamte Auflage, die problemlos reproduzierbaren Farbergebnisse im Nachdruck sowie die Sicherheit im RGB-Farbprofil sind Teil des stabilen Farbmanagements, wie sie bei Onlineprinters zum Standard bei Druckprodukten gehören. Im Onlineshop wird die ganze Palette an klassischen Offsetdrucksachen von Briefpapier, Flyern, Visitenkarten, Postkarten und Plakaten bis hin zu Broschüren angeboten. Im Digitaldruck steht ein breites Sortiment an Werbesystemen wie Banner, Plots, Planen, Werbeschilder und Citylight-Poster sowie Flaggen, Fahnen, textile Faltdisplays und -theken in flexibler Auflagenhöhe zur Auswahl.

430 Mitarbeiter im Einsatz für Kundenzufriedenheit

Das in Deutschland ansässige Unternehmen Onlineprinters GmbH gehört mit seinen Onlineshops wie www.onlineprinters.at zu den größten Onlinedruckereien in Europa. Team und Produktion wachsen beständig:

"Wir sehen uns nicht nur als international aufgestellter Onlineshop für Printprodukte, sondern auch als kompetenter Dienstleister, der seinen Kunden "Alle Drucksachen aus einer Hand" zu einem günstigen Preis liefert", erläutert Wondrak die Unternehmensphilosophie. Hinter der optimalen Produktionstechnik steht ein eingespieltes Team an erstklassig ausgebildeten Mediengestaltern, Offsetdruckern und Buchbindern, die die Voraussetzung für beste Druck- und Weiterverarbeitungsqualität bilden.

Über die Onlineprinters GmbH

Die Onlineprinters GmbH zählt zu den größten Onlinedruckereien Europas. Das deutsche Unternehmen hat 430 Mitarbeiter und beliefert 30 Länder in Europa über Onlineshops. In der PSO-zertifizierten Produktion werden alle Drucksachen in höchster Offsetdruckqualität und im flexiblen Digitaldruck hergestellt. "Druckaufträge selbst abwickeln und schnelle Lieferung" ist der Anspruch der Geschäftskunden, die von Visitenkarten und Briefpapier über Flyer, Postkarten und Plakate bis hin zu klebegebundenen Katalogen, gehefteten Broschüren und großformatigen Werbesystemen ihre Drucksachen im Onlineshop bestellen und Druckdaten selbst hochladen. Produkt- und Unternehmensinformationen gibt es im Onlineshop und im Mobile-Shop von http://www.onlineprinters.at.

