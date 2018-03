Lebenshilfe zur UN-Staatenprüfung: Bund und Länder sind zum gemeinsamen Handeln aufgerufen

Lebenshilfe lädt zum Pressegespräch am 5.9., 10.00 Uhr, vinziRast "mittendrin", Wien 9

Wien (OTS) - "Wir begrüßen, dass die UN-Staatenprüfung die Problematik der Zusammenarbeit von Bund und Länder jetzt in aller Deutlichkeit zur Sprache bringt. Die UN-Behindertenrechtskonvention muss auf Bundes- und Länderebene umgesetzt werden - von Bund und Ländern gemeinsam getragen und in einer deutlich schnelleren Gangart als bisher", ist Univ.-Prof. Dr. Germain Weber, Präsident der Lebenshilfe Österreich, überzeugt."In manchen Bundesländern sind behinderte Menschen schlechter gestellt als in anderen. Bund und Länder sind aufgefordert, sich an einem Tisch zu setzen und die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention ernsthaft anzugehen."

Die Schwachstellen des Föderalismus, die sich in der Zersplitterung von Kompetenzen und uneinheitlichen Unterstützungsangeboten für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung niederschlagen, sind das Thema des morgigen Pressegesprächs der Lebenshilfe Österreich. Die Lebenshilfe Österreich hat ein umfassendes Forderungsprogramm an die zukünftige Bundesregierung erarbeitet, das sie morgen der Öffentlichkeit vorstellt. "Die Gesetzeslage ist teilweise undurchschaubar. Selbst Fachleute können in vielen Fällen keine genauen Aussagen treffen. Mit unseren 10+1 Forderungen heben wir das Thema Inklusion auf eine höhere Ebene. Behinderung ist eine Querschnittsmaterie und soll sich auf allen politischen Ebenen widerfinden. Wesentliche Grundsätze sind die rechtliche und finanzielle Ermöglichung von selbstbestimmten Leben und Arbeiten. Dazu braucht es veränderte Rahmenbedingungen sowohl auf Bundes- als auch auf Länderebene", so Weber abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Lebenshilfe Österreich

Eva Schrammel

Tel.: 01/812 26 42 - 79

schrammel @ lebenshilfe.at

www.lebenshilfe.at