ÖAW-"New Frontiers" Programm neu ausgeschrieben: Weitere 6,5 Millionen Euro für innovative Spitzenforschung

ÖAW-Präsident Zeilinger und Wissenschafts- und Forschungsminister Töchterle unterstreichen Ausbau und Stärkung des Forschungsportfolios der ÖAW

Wien (OTS) - Heute geht das im Jahr 2012 etablierte ÖAW-"New Frontiers" Programm mit der Eröffnung der zweiten internationalen Ausschreibung in die nächste Runde. Das themenoffene Programm stellt 6,5 Millionen Euro für jüngere Forscherinnen und Forscher aus aller Welt bereit. Für Wissenschafts- und Forschungsminister Dr. Karlheinz Töchterle und ÖAW-Präsident Dr. Anton Zeilinger "die Fortsetzung einer wichtigen Initiative für die Stärkung des Forschungsportfolios der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) und ein starkes Signal an exzellente, internationale Post-Docs". Die Ausschreibung wird durch Mittel der österreichischen Nationalstiftung für Forschung, Technologie und Entwicklung ermöglicht. "Exzellenter und nachhaltiger als mit jungen, klugen Köpfen können wir Forschung kaum fördern: Mit diesem ÖAW-Impulsprogramm bekommen sie zu Beginn ihrer Karriere neue Perspektiven und entsprechende Mittel, um sich in ihrem Forschungsgebiet zu entfalten", betont Minister Karlheinz Töchterle.

"Mit der diesjährigen New Frontiers Ausschreibung sollen besonders Forschungsansätze adressiert werden, die derzeit in Österreich nicht vertreten sind, um damit dem Forschungsstandort Österreich neue Impulse zu geben.", betont ÖAW-Präsident Anton Zeilinger.

Das New Frontiers Programm bietet herausragenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern die Möglichkeit zur selbständigen Forschung. Es wendet sich an Forschende, die sich noch in einem frühen Stadium der Karriere befinden (in der Regel maximal sieben Jahre nach der Promotion), aber bereits durch ausgezeichnete innovative Leistungen überzeugt haben.

Die ÖAW hat mit diesem Programm ein flexibles Instrument etabliert, mit dem auf neueste wissenschaftliche Entwicklungen, die wesentlich von jungen Wissenschaftlern vorangetrieben werden, zeitnah reagiert werden kann. New Frontiers Projekte werden als fachlich und finanziell unabhängige Forschungsgruppen unter dem Dach der ÖAW eingerichtet (Richtgröße: maximal sechs Wissenschaftler(innen) und projektspezifische Infrastruktur). Das Budget für ein New Frontiers Projekt beträgt zwischen 0,8 und 1,5 Millionen Euro für jeweils drei-bis fünfjährige Projekte

Link zur Ausschreibung: www.oeaw.ac.at/nfg

