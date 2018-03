Team Stronach für Kärnten deckt nächsten SPÖ-Skandal auf

Rechtsstaatlichkeit spielt für SPÖ Kärnten keine Rolle mehr. Roter Postenschacher setzt sich weiter ungebremst fort

Klagenfurt (OTS/TSFK TF) - Auf einen weiteren Fall von Missachtung von Gesetzen durch die SPÖ macht Team Stronach Landesparteiobmann Landesrat Gerhard Köfer aufmerksam: "In der aktuell gültigen Fassung des Kärntner Gleichbehandlungsgesetzes (K-LGBG) ist unter § 23a Abs. 8 klar ersichtlich, dass die Frauenbeauftragte in der Ausübung ihres Amtes an keinerlei Weisungen gebunden ist und damit auch vom politischen Referenten unabhängig arbeiten kann. Die SPÖ spricht allerdings davon, dass die Frauenbeauftragte eine Vertrauensperson der Sozialdemokraten sein muss. Damit liegt der Verdacht nahe, dass der entsprechende Paragraph nicht ansatzweise eingehalten wird und die zuständigen SPÖ-Referenten den Kurs und die Arbeit der Frauenbeauftragten von A bis Z bestimmen." Darüber hinaus übersehen die SPÖ-Regierungsmitglieder, dass aufgrund der Bestimmungen des Gleichbehandlungsgesetzes (§ 23a Abs. 7 i.v.m § 24 Abs. 3) nur Landesbedienstete, die über Erfahrung in den Aufgaben der Vertretung von Frauen verfügen, in dieses Amt bestellt werden dürfen: "Wie eine außenstehende Mitarbeiterin diese gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen soll, steht nicht einmal in den Sternen", so Köfer weiter.

Ebenfalls kritisiert Köfer die Besetzung des Leiters des Landespressedienstes: "Der LPD muss für alle Regierungsmitglieder da sein und nicht nur für die Vertreter der Koalition. Auch hier besteht also keine Notwendigkeit den Posten mit einem SPÖ-Vertrauensmann zu besetzen, vor allem deshalb nicht, weil sich mit Richard Wallgram ein Vollprofi in der Abteilung befindet. Beim LPD wäre es eher sinnvoll darüber nachzudenken, ob man dieses aufgeblähte Gremium in dieser Form überhaupt noch beibehalten möchte", so Köfer abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Thomas-Martin Fian

Pressesprecher Team Stronach

Tel.: +43 650 8650564

thomas.fian @ teamstronach.at