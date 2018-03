FPÖ-LPO Ragger: SPÖ-Postenschacher ein glatter Rechtsbruch

Laut Gesetz darf keine Gleichbehandlungsbeauftragte nicht extern bestellt werden

Klagenfurt (OTS) - "Personalreferent LH Dr. Peter Kaiser und die Frauenreferentin LHStv. Dr. Beate Prettner begehen bei dem von ihnen geplanten Postenschacher rund um die künftige Frauen- und Gleichbehandlungsbeauftragte einen glatten Rechtsbruch. Damit muss sich auch der Staatsanwalt beschäftigen", erklärt FPÖ-Obmann LR Mag. Christian Ragger.

Er verweist auf den Paragraphen 24 des Kärntner Landesgleichbehandlungsgesetzes (K-LGBG) in dem es wörtlich heißt:

"Als Gleichbehandlungsbeauftragte des Landes im Sinne des Abs.1 dürfen nur Landesbedienstete bestellt werden, die Erfahrung in der Vertretung von Bediensteten unter gleichbehandlungs- und frauenfördernden Gesichtspunkten haben."

"In ihrer Allmacht kümmert sich die SPÖ Kärnten nicht um solche klaren rechtlichen Bestimmungen, sondern sie glaubt, dass sie selbstherrlich eine externe ihr politisch nahestehende Person benennen kann. Dies, obwohl laut Gesetz ausschließlich eine bereits im Landesdienst stehende Frau bestellt werden darf", betont Ragger. Die von Kaiser und Prettner bereits bekannt gegebene Kandidatin komme überhaupt nicht infrage, weil sie weder Landesbedienstete ist noch die vom Gesetz geforderte einschlägige Erfahrung besitze. "Selbst wenn die rot-grün-schwarze Koalition diesen Postenschacher durchziehen will, wird sie aufgrund des offensichtlichen Rechtsbruches auf jeden Fall vom Staatsanwalt gestoppt werden", teilte Ragger mit. Eine entsprechende Sachverhaltsdarstellung werde an die Anklagebehörde übermittelt.

Ragger betont, dass eine weitere Argumentation von Kaiser für diesen geplanten Postenschacher vollkommen ins Leere gehe. Laut §23 des K-LGBG ist die Frauen- und Gleichbehandlungsbeauftragte "an keine Weisungen gebunden". Sie sei aus gutem Grund wie z.B. die Behinderten- und Patientenanwälte weisungsfrei gestellt. Damit könne und dürfe sie im Sinne des Gesetzes nicht die Vertrauensperson eines politischen Amtsträgers sein. Das sei auch logisch, weil diese Frauenanwältin nicht nur die Interessen der roten Mitarbeiterinnen des Landes vertreten sollte, sondern auch jene, die keiner oder einer anderen Partei als der SP angehören.

"Wenn Kaiser glaubt, dass für diesen Posten nur eine SPÖ-Kandidatin infrage kommt, zeigt dies nur, welch merkwürdiges Amtsverständnis er hat: "Das disqualifiziert ihn als Personalreferenten. In Hinkunft darf in Kärnten offenbar nur mehr ein roter Parteigänger wichtige Funktionen einnehmen. Das lässt Schlimmes befürchten", meint Ragger. "Das muss gestoppt werden"! Es sei jedenfalls eine schlimme Vision, wenn die SPÖ mit 37 Prozent der Stimmen glaubt, dass sie 100 Prozent der Macht habe und in aller Anmaßung darauf pochen darf, das der Posten einer Frauen- und Gleichbehandlungsbeauftragten nur von einer ihrer Parteigängerinnen besetzt werden darf", so Ragger abschließend.

