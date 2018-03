klima:aktiv Netzwerk wächst um 16 Partner

Informationsoffensive "Österreich spart Energie" geht in die Verlängerung - tolle Preise warten beim Gewinnspiel

Wien (OTS) - Im Rahmen des klima:aktiv Jahrestreffens wurden am 2. September in Wien 30 Partner des klima:aktiv Netzwerks für ihre Aktivitäten im Klima- und Umweltschutz ausgezeichnet. Bei der Veranstaltung wurden auch die Hauptpreise an die Teilnehmer des Gewinnspiels der Initiative "Österreich spart Energie - Punkt für Punkt zum Klimaziel" übergeben.

30 Unternehmen als klima:aktiv Partner ausgezeichnet

Mit der Übergabe der klima:aktiv Partnerurkunde am 2. September wurden 16 Unternehmen als neue klima:aktiv Programmpartner bzw. klima:aktiv mobil Projektpartner begrüßt sowie 14 Unternehmen als langjährige, besonders aktive Partner von klima:aktiv ausgezeichnet. Die ausgezeichneten Unternehmen stammen aus Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, der Steiermark, Tirol und Wien.

Als Partner im österreichweiten Klimaschutznetzwerk klima:aktiv tragen Unternehmen das Wissen und die Erfahrungen in den Bereichen Umwelt- und Klimaschutz durch ihre unternehmerischen Aktivitäten weiter. "Klimaschutz kann nur funktionieren, wenn wir gemeinsam einen Beitrag leisten. Mit der Entscheidung, Partner im klima:aktiv Netzwerk zu werden, tragen diese Unternehmen den Klimaschutzgedanken mit. Sie vereinbaren Ökonomie und Ökologie, unterstützen die Etablierung von Klimaschutztechnologien und stärken mit der Schaffung von green jobs auch den Wirtschaftsstandort Österreich", so Umweltminister Niki Berlakovich anlässlich der Urkundenübergabe.

Energiesparen zahlt sich aus

Klimaschutz lebt aber auch vom Engagement jedes einzelnen und dieses Engagement beginnt im Alltag. Tausende ÖsterreicherInnen haben sich im Sommer im Rahmen der klima:aktiv Informationsoffensive "Österreich spart Energie - Punkt für Punkt zum Klimaziel" Tipps vom klima:aktiv Energiespar-Coach geholt, die dabei helfen, Energie und Geld zu sparen. Dabei konnten sie auf www.oesterreich-spart-energie.at auch tolle Preise gewinnen. Beim klima:aktiv Jahrestreffen wurden nun die ersten Hauptpreise an die Gewinner übergeben: Mathilde Redl aus Mauer bei Amstetten nahm mit Freude ihren Gutschein für einen energieeffizienten Geschirrspüler von Miele entgegen. Daniel Grünewald aus Klagenfurt holte sich seinen Gewinn, 3 Sonnenkollektoren von Hoval, ebenfalls als Gutschein ab. Als Dritter freute sich Wilhelm Richter aus Oberalm in Salzburg über seinen gewonnen iO Scooter, einen Elektroroller. Alle Preise wurden von klima:aktiv Partnern gespendet.

Der klima:aktiv Energiespar-Coach ist auch weiterhin auf www.oesterreich-spart-energie.at abrufbar, das Gewinnspiel läuft noch bis in den Herbst hinein und alle TeilnehmerInnen haben die Chance auf weitere 300 tolle Preise.

klima:aktiv Informationsoffensive

"Österreich spart Energie - Punkt für Punkt zum Klimaziel" Energie und Geld sparen - wie das geht, zeigt klima:aktiv mit der Informationsoffensive "Österreich spart Energie - Punkt für Punkt zum Klimaziel". Zentrales Element ist dabei der digitale klima:aktiv Energiespar-Coach für Smartphone, Tablet-PC und Computer, der auf www.oesterreich-spart-energie.at abrufbar ist. Er liefert eine Vielzahl an einfach umzusetzenden Tipps zu den Themen Spritsparen, Radfahren & öffentlicher Verkehr, Elektrogeräte & Beleuchtung, Heizen, Kühlen & Warmwasser sowie Bauen, Sanieren & Dämmen. Der Energiespar-Coach ist leicht anzuwenden und zeigt auf spielerische Art und Weise, wie und mit welchen Maßnahmen die ÖsterreicherInnen im Alltag Geld sparen und dabei gleichzeitig Umwelt und Klima schonen können.

klima:aktiv

klima:aktiv ist die Klimaschutzinitiative des Lebensministeriums. Seit 2004 deckt klima:aktiv mit den Themenschwerpunkten "Erneuerbare Energie", "Bauen und Sanieren", "Energiesparen" und "Mobilität" alle zentralen Technologiebereiche einer zukunftsfähigen Energienutzung ab. klima:aktiv leistet mit der Entwicklung von Qualitätsstandards im Bereich Energieeffizienz, der aktiven Beratung und Schulung, sowie breit gestreuter Informationsarbeit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. klima:aktiv dient dabei als Plattform für Initiativen von Unternehmen, Ländern und Gemeinden, Organisationen und Privatpersonen. Das breite Wissen wird von klima:aktiv Expertinnen und Experten in ganz Österreich getragen. Weitere Informationen sind auf www.klimaaktiv.at abrufbar.

