Start in ein gesundes Kindergarten- und Schuljahr

LH-Stv. Sobotka: Eine Stunde Bewegung pro Tag ist ideal für Kinder und Jugendliche

St. Pölten (OTS/NLK) - Mit dem Themenschwerpunkt "Start in ein gesundes Kindergarten- und Schuljahr" unterstützt die Initiative "Tut gut" Schülerinnen und Schüler, Eltern sowie Lehrerinnen und Lehrer auch heuer wieder mit zahlreichen Anregungen und Tipps für einen gesunden Kindergarten- und Schulalltag.

"Den Grundstein für unsere Gesundheit legen wir bereits im Kindes-und Jugendalter. In dieser Zeit ist die Förderung des sozialen, psychischen und physischen Wohlbefindens enorm wichtig. Daher haben wir Förderprogramme wie zum Beispiel 'Gesunde Schule', 'Gesunder Kindergarten' und 'Bewegte Klasse' ins Leben gerufen", so Landeshauptmann-Stellvertreter Mag. Wolfgang Sobotka, der auch betont: "Laut nationalen Bewegungsempfehlungen sollen Kinder und Jugendliche täglich mindestens 60 Minuten mit mittlerer körperlicher Intensität aktiv sein. Zusätzlich hat regelmäßige Bewegung viele positive Einflüsse auf die mentale Gesundheit, auf das Gesundheitsverhalten, die Ausbildung sozialer Kompetenzen sowie die Konzentrations- und Lernfähigkeit."

Ziel des Projektes "Gesunde Schule is(s)t" ist, die Jausen- und Getränkeverpflegung in den "Gesunden Schulen" in Niederösterreich nach ernährungswissenschaftlichen und ökologischen Kriterien nachhaltig umzustellen. Gemeinsam mit den Schulen werden individuelle Zielsetzungen und Maßnahmen zur Optimierung des Verpflegungsangebotes erarbeitet und umgesetzt. Neben dem Lehrpersonal und den Eltern werden auch die Schüler für das Thema Gesundheit sensibilisiert. "Unsere Gesundheit hängt zu einem großen Teil von unserem Lebensstil ab. Deshalb ist es wichtig, dass unsere Kinder und Jugendlichen sich im Alltag ausreichend bewegen und Spaß an einer gesunden Lebensweise finden", so Landeshauptmann-Stellvertreter Mag. Wolfgang Sobotka.

Nähere Informationen: Büro LH-Stv. Sobotka, Mag. (FH) Eberhard Blumenthal, Telefon 02742/9005-12221 oder 0676/812-12221, e-mail eberhard.blumenthal @ noel.gv.at.

