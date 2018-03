Vorsicht vor Überdämmung

Uderns (OTS/TP/OTS) - Energie sparen durch Gebäudedämmung - so lautet heute die Devise für jeden, der entweder neu bauen oder sein Gebäude sanieren möchte. Aber: Es besteht die Gefahr, dass Gebäude überdämmt werden - mit weitreichenden Folgen. Vollwärmeschützer, Installateure, Zimmermeister und Baumeister sind zwar Experten in ihrem Bereich, aber meist fehlt ihnen der Überblick über sämtliche Maßnahmen und Förderungen. Deshalb sollte sich jeder, der eine Dämm-Maßnahme plant, ein unabhängiges Sanierungs- und Energiekonzept sichern, zum Beispiel vom Ingenieurbüro BENSCHMIDT in Uderns im Zillertal.

Luftdichte Räume begünstigen Schimmel

Dämmen und dabei Energie und Geld sparen. Das hört sich gut an, hat aber auch seine Schattenseiten. Hermetisch abgedichtete Wohnräume begünstigen Schimmel an den Wänden, welcher Allergien, Atembeschwerden und Infektionen hervorrufen kann. Aber auch die Außenfassade leidet, denn kalte, gut gedämmte Wände trocknen nur schlecht. Die Folge: Großflächige Algenkolonien können sich ansiedeln. Richtig gefährlich wird es, wenn die Wärmedämmung in Brand gerät. Im Mai dieses Jahres fingen in Frankfurt Polystyrol-Platten Feuer und verursachten massive Probleme bei den Löscharbeiten.

Unnötig hohe Baukosten - keine Förderung

Durch eine überdimensionierte Dämmung entstehen zudem höhere Bau-und Sanierungskosten - und sogar höhere Energiekosten. Denn im Sommer und in den Zwischenjahreszeiten sind überdämmte Gebäude oft zu kalt, weil die Sonnenenergie nicht genutzt wird. Das Ergebnis: Die Heizung läuft länger als nötig. Auch der Punkt Förderungen spricht für eine unabhängige Beratung, denn die Förderhöhe ist abhängig vom Zusammenspiel sämtlicher energetisch relevanter Bauteile. Nur wer das große Ganze überblickt, kann hier alle Potentiale ausschöpfen.

Professionelle Energieberatung spart Geld und sorgt für ein gesundes Raumklima

Unabhängige Energieberater wie das Ingenieurbüro BENSCHMIDT sorgen dafür, dass Sanierungsmaßnahmen wirtschaftlich und energetisch sinnvoll sowie gesundheitlich unbedenklich durchgeführt werden. Außerdem garantiert eine objektive Beratung, dass Förderprogramme optimal ausgeschöpft werden. Nur eine professionelle Energieberatung stellt sicher, dass die Fördergelder fließen und dass das Gebäude ein gesundes Raumklima erhält. Damit spart jeder Eigentümer Kosten und schützt die Gesundheit der Bewohner.

Über das Ingenieurbüro BENSCHMIDT:

Das Ingenieurbüro BENSCHMIDT ist Mitglied des Fachverbandes Ingenieurbüros/Beratende Ingenieure der Wirtschaftskammer Tirol. Das Büro ist seit 2008 international tätig im Bereich Energie-Consulting. Neben der Planung hocheffizienter Gebäude- und Energielösungen hat sich BENSCHMIDT auf umfassende Beratung und Begleitung bei Sanierung, Förderung und Neubau inkl. Berechnung der Energieausweise spezialisiert.

Rückfragen & Kontakt:

Ingenieurbüro BENSCHMIDT Tel.: +43 (0)664 54 30 694

Finsingstraße 1/1 info @ benschmidt.at

A-6271 Uderns http://www.benschmidt.at