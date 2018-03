MDT kündigt TMR-magnetische Sensoren zur Überprüfung von Banknoten an

(PRN) - -- Neue TMR-magnetische Sensoren ermöglichen fortgeschrittene magnetische Mustererkennung und magnetischen Bildabruf zur Überprüfung von Banknoten in Vorrichtungen gegen Fälschungen

San Jose, Kalifornien Und Zhangjiagang, China (ots/PRNewswire) -MultiDimension Technology Co., Ltd. (MDT), ein führender Anbieter von Magnetsensoren

Spezialisierung in der magnetischen Tunnelwiderstandstechnik (TMR), hat die TMR-magnetischen Mustererkennungssensoren

MMGB06/MMGB18 TMR angekündigt. Diese sind die weltweit ersten TMR-magnetischen Sensoren zur Erkennung der magnetischen Eigenschaften von Banknoten in Vorrichtungen gegen Fälschungen in Geräten zur Überprüfung, Zählung und Sortierung von Banknoten und Magnetkartenlesern.

Die neuen TMR-magnetischen Mustererkennungssensoren MMGB01/MMGB06/MMGB18 TMR werden mit der einzigartigen TMR-Technik und dem intellektuellen Eigentum von MDT konzipiert und hergestellt. Sie erreichen hohe Empfindlichkeit und hohen Geräuschabstand, selbst bei den schwachen magnetischen Signalen von Banknoten, mittels spezieller TMR-magnetischer Sensoren und eines Bias-Magneten. Die robuste Konstruktion resultiert in einem haltbaren, leichtgewichtigen Sensor-Miniaturmodul, das mit marktüblichen Produkten kompatibel ist. Die MMGB01-Serie enthält einige Produkte mit Erkennung auf einem Kanal, während MMGB06 und MMGB18 6-Kanal- bzw. 18-Kanal-Sensoren sind, die mehrere Signale parallel verarbeiten können.

"Die neuen TMR-magnetischen Sensoren von MDT sind die ersten Produkte auf dem Markt für Vorrichtungen gegen Fälschungen, die TMR-Technik einsetzen, und bringen unseren Kunden die vielfachen Vorteile der Magnetsignalerkennung mit hoher Empfindlichkeit und Auflösung, die mit der TMR-Technik möglich ist", sagte Dr. Song Xue, Vorsitzender und CEO von MultiDimension Technology. "Unser Ziel mit der TMR-Technik ist hohe Qualität, verbesserte Herstellbarkeit und bessere Kosteneffektivität, um mit vorhandenen Produkten konkurrieren zu können. Außerdem ermöglicht die TMR-Technik von MDT einen hochauflösenden magnetischen Bildabruf, der den strengen Anforderungen von Vorrichtungen gegen Fälschungen der nächsten Generation entspricht. Wir glauben, dass es MDT gelingen wird, diese Basistechnologie auf den Markt zu bringen, der schon lange auf eine Lösung wartet, die mit heutigen Techniken nicht verwirklicht werden kann."

Die TMR-Technik nutzt die wichtigsten Vorteile existierender Magnetsensor-Techniken wie Hall-Effekt, Indiumantimonid, AMR (anisotroper magnetoresistiver Effekt) und GMR (Riesenmagnetwiderstand) und ergänzt diese mit der hohen Empfindlichkeit, starken Signalausgabe und geringen Leistungsaufnahme der TMR-Technik. Mit einem wachsenden Produktsortiment, das TMR-magnetische Feldsensoren, Winkelsensoren, Schalter und Zahnradsensoren sowie die neuen TMR-magnetischen Mustererkennungssensoren umfasst, bietet MDT dem kommerziellen Sensormarkt alle Vorteile der TMR-Technik.

Informationen zu MDT

MultiDimension Technology wurde 2010 in Zhangjiagang in der chinesischen Provinz Jiangsu gegründet und verfügt über Geschäftsstellen in Shanghai und San Jose, Kalifornien, USA. MDT hat ein einzigartiges Sortiment von intellektuellem Eigentum und modernste Produktionskapazitäten entwickelt, welche dem Unternehmen die Massenproduktion von hochleistungsfähigen, kostengünstigen TMR-Magnetsensoren für anspruchsvollste Anforderungen ermöglichen. Ziel des durch sein Kernmanagementteam aus erfahrenen Topexperten für Magnetsensortechnologie und ingenieurstechnische Dienstleistungen geführten Unternehmens MDT ist es, Mehrwert für seine Kunden zu schaffen und ihren Erfolg sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von MDT unter www.multidimensiontech.com.



Medienkontakt

Jinfeng Liu, jinfeng.liu @ multidimensiontech.com, Tel: +1-650-275-2318 (US), +86-189-3612-1156 (China) Jilie Wei, kevin.wei @ multidimensiontech.com, Tel: +86-189-3612-1160 (China)

Web site: http://www.multidimensiontech.com/