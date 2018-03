JG-Scheiblauer: Themenwahlkampf im Vordergrund

JG NÖ weist FPÖ-Attacken aufs Schärfste zurück und betont Notwendigkeit der inhaltlichen Auseinandersetzung

St. Pölten (OTS) - Empört zeigt sich die Junge Generation Niederösterreich über die unfassbaren Angriffe von FPÖ-LGF Christian Hafenecker und verwehrt sich gegen die pauschalen Verunglimpfungen der Aktivistinnen und Aktivisten der Jungen Generation. Der JG NÖ geht es um die inhaltliche Auseinandersetzung mit Themen, die den jungen Menschen wichtig sind. Albert Scheiblauer, Landesvorsitzender der JG NÖ: "Junges Wohnen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf und die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit sind die Themen, die Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein besonderes Anliegen sind. Parteipolitischem Hickhack soll kein Raum geboten werden! Uns geht es auch in Wahlkampfzeiten um positive Kommunikation von Themen und um einen respektvollen Umgang mit allen politischen Mitbewerbern!"

Die FPÖ behauptet allen Ernstes, dass die Junge Generation aus Hasspredigerinnen und Hasspredigern bestünde, die nichts Besseres zu tun hätten, als sich den ganzen Tag mit den Freiheitlichen zu beschäftigen. Hier wollen wir den LGF daran erinnern, dass die Junge Generation seit Sommerbeginn rund 40 Aktionen in Niederösterreich durchgeführt hat und sich bis zur Nationalratswahl tagtäglich mit vollem Einsatz für die Anliegen junger Menschen einsetzt. "Wie die FPÖ ihren Wahlkampf bestreitet bleibt ihr unbenommen. Wir werden in jedem Fall keine Zeit damit vergeuden uns gegenseitig mit politischem Schlamm zu bewerfen." so Scheiblauer weiter.

Unterstützung spricht die JG NÖ Bundeskanzler Werner Faymann aus, der mehrmals betont hat nicht für eine Koalition mit der FPÖ zur Verfügung zu stehen. Der fragwürdige Stil des FPÖ-LGF, der die Junge Generation in die Nähe des berüchtigten Massenmörders Stalin rückt, zeigt uns einmal mehr, dass mit dieser Partei kein Staat zu machen ist. Scheiblauer abschließend: "Wir erwarten uns eine Entschuldigung von der FPÖ NÖ und behalten uns rechtliche Schritte vor."

