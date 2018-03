Feinkostladen Österreich präsentiert sich in "Down Under"

Österreichs Lebensmittelwirtschaft auf Australiens wichtigster internationalen Fachmesse - Fine Food Australia Sydney 2013

Wien (OTS/PWK606) - Anlässlich der wichtigsten internationalen Fachmesse für die Lebensmittelwirtschaft in Australien, der Fine Food Australia (9. - 12.9.2013) im Sydney Convention & Exhibition Center, organisiert die AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA (Advantage Austria) gemeinsam mit dem österreichischen AußenwirtschaftsCenter Sydney zum bereits zweiten Mal einen Österreich-Stand mit zwölf Ausstellern, darunter sieben Neuexporteure. "Die Produktpalette ist vielfältig und umfasst Steirer Kren und eingelegte Pfefferoni, Backwaren und Snackartikel, Instant-Produkte und Süßstoffe, Gewürzmühlen, Weine und Schaumweine, Kaffee, biologische Tees und Kräuter, Bio-Schokolade und Bio-Trockenfrüchte, Süßwaren und gefüllte Schokoladen, sowie Trinkglasablagen für Hotel und Gastronomie", berichtet Franz Ernstbrunner von der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA.

Die prominenten Gruppenaussteller sind unter anderem Feldbacher Fruitpartners, Gunz, Kotanyi, Meinl Kaffee, Salzburg Schokolade, Sonnentor und Zotter. Die österreichischen Gruppenausteller sind zum Teil mit lokalen australischen Importeuren vertreten bzw. sind in konkreten Vertretungsgesprächen.

Als Begleitveranstaltung werden am im Vorfeld am 8. September das Eastgate Shopping Centre und Westfield Shopping Centre mit Supermärkten wie Harris Farm Markets, Norton Street Grocer, Coles, David Jones, Woolworths und Aldi besucht und ein Store Check veranstaltet. Am dritten Messetag veranstaltet das AußenwirtschaftsCenter Sydney ein Networking Event unter dem Motto "CELEBRATING AUSTRIA'S FINE PRODUCE" im De Vine Restaurant, Sydney. Im Rahmen des Austrian Show Case können die österreichischen Aussteller ihre Produkte präsentieren. Dazu werden Lebensmittel- und Getränkeimporteure sowie Einkäufer von lokalen Supermärkten eingeladen.

Die Fine Food Australia wird jährlich abwechselnd in Sydney und Melbourne abgehalten. Über 1.000 Ausstellern aus mehr als 35 Nationen nehmen daran teil. Internationale Länderbeteiligungen aus Europa, Asien und Amerika sind anwesend. Die Bruttoausstellungsfläche beträgt 30.000 m2. Es werden über 24.000 Einkäufer, darunter 1.300 aus dem Ausland, erwartet.

Die Teilnahme wird durch go-international, einer Initiative des Bundesministeriums für Wirtschaft, Familie und Jugend und der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), gefördert. (BS)

