GLOBAL 2000 lädt zur Pressekonferenz: "EU-Atomsubventionen verhindern!"

Wien (OTS) - Die EU Kommission plant die Einführung von Subventionen für neue

Atomkraftwerke, wie sie bisher nur für Erneuerbare Energien möglich waren. Mit internationaler und in Österreich mit parteiübergreifender Unterstützung will GLOBAL 2000 dies verhindern.

Am Podium:

Verena Dunst, Landesrätin im Burgenland (SPÖ)

Dr. Stephan Pernkopf, Landesrat in Niederösterreich (ÖVP)

Dr. Rudi Anschober, Landesrat in Oberösterreich (Grüne)

Mag. Patricia Lorenz, Atomsprecherin von GLOBAL 2000

Wo? Cafe Landtmann, Universitätsring 4, 1010 Wien

Wann? 11. September 2013, 10.00h

Um Anmeldung unter presse @ global2000.at wird gebeten

