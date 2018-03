Neue KindergartenpädagogInnen im Wiener Rathaus begrüßt

Wien (OTS) - Im Festsaal des Wiener Rathauses wurden Dienstagnachmittag von Bildungsstadtrat Christian Oxonitsch und der Abteilungsleiterin der MA10 - Wiener Kindergärten Daniela Cochlár die neu angestellten KindergartenpädagogInnen bei der Stadt Wien begrüßt.

Wien leistet sich als einziges Bundesland eine Ausbildungsstätte um hochqualifiziertes Personal auszubilden. Mit den beiden Modellen "Change" und "Pick up" hat Wien bereits 2008 auf den steigenden Bedarf an KindergartenpädagogInnen reagiert. Im Zuge der Ausbildungsoffensive konnte so die Zahl der SchülerInnen und Studierenden an der stadteigenen Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik (bakip21) seit 2008 verdoppelt werden.

"Ich freue mich, dass nun so viele engagierte PädagogInnen nach ihrer intensiven Ausbildung das pädagogische Team der Wiener Kindergärten verstärken", betont Bildungsstadtrat Christian Oxonitsch.

