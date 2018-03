Die Roten Nasen laufen mit dem ASVÖ

"Laufend helfen für noch mehr Lachen im Spital!" ist das Motto der ASVÖ ROTE NASEN Läufe, die am 8. September in Wien starten. Organisator ist der Allgemeine Sportverband Österreichs(ASVÖ).

Wien (OTS) - Für einen guten Zweck werden österreichweit im September und Oktober in vielen Gemeinden ROTE NASEN Läufe vom ASVÖ organisiert. Die bemerkenswerte Zusammenarbeit zwischen den ROTEN NASEN und dem Allgemeinen Sportverband Österreichs geht somit ins fünfte Jahr. Der große Eröffnungslauf findet am 8. September in Wien statt und wird vom ASVÖ-Wien in Kooperation mit seinem Mitgliedsverein Vienna Cricket and Football Club veranstaltet.

Jeder teilnehmende Bewegungsfreund trägt mit seinen zurückgelegten Metern dazu bei, noch mehr Lachen durch ROTE NASEN-Clowns in die Spitäler zu bringen. Und: Jeder kann mitmachen, da dieser Event ein fröhliches Fest für die ganze Familie ist. Beim Eröffnungslauf in Wien werden an Mitmach-Ständen unterschiedliche Aktivitäten zu den Themenschwerpunkten Sport, Ernährung und Gesundheit geboten. Bei den Vereinen und Partnern des ASVÖ-Wien können die TeilnehmerInnen ihre Koordination trainieren, einfache Selbstverteidigungsübungen ausprobieren, Schnelligkeit beim Speedstacking testen, ein paar Kilometer am Ruderergometer absolvieren, sich im Dart probieren, gegen einen österreichischen Meister im Schach antreten und sich am Kletterturm in schwindelerregende Höhen wagen.

Eröffnungslauf: Sonntag, 8. September 2013

Offizieller Start: 09:30 Uhr durch Sportstadtrat Christian Oxonitsch, Mirneta und Mirnesa Becirovic (World Games Sieger 2013 Jiu Jitsu Duo) und Andreas Vojta (Olympiateilnehmer über 1500m) Ort: Start/Ziel und Eventbereich Prater Hauptallee - Höhe Meiereistraße (U-Bahn Station Stadion)

Laufstrecke: Runde vom Start/Zielbereich (Prater Hauptallee, Höhe Meiereistraße), die Prater Hauptallee entlang bis zum Lusthaus und wieder zurück zum Start/Zielbereich und weiter in die nächste Runde...

Alle genaueren Informationen zu den einzelnen Läufen sowie auch die Möglichkeit zur Online-Anmeldung erhalten Sie auf der Veranstaltungswebsite: www.rotenasenlauf.at

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Martin Hackauf

Projektkoordinator ASVÖ-Wien

Tel: +43 1 586 96 52-12

Mobil: +43 664 284 84 09

martin.hackauf @ asvoewien.at

www.asvoewien.at