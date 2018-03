BMF: Im September starten die zweiten österreichweiten FIT - Finanzamt Informationstage

Vom 16. - 20. September 2013 erhalten Senioren wertvolle Steuertipps und Informationen zum Umgang mit FinanzOnline

Wien (OTS) - Die FIT - Finanzamt Informationstage sind die neue Service-Initiative der österreichischen Finanzverwaltung und finden regelmäßig zu ausgewählten Themenschwerpunkten statt. Grundidee dieser Initiative ist, die Bürgerinnen und Bürger eine Woche lang verstärkt zu informieren.

Vom 16. - 20. September 2013 finden sie bereits zum zweiten Mal in allen österreichischen Finanzämtern statt und widmen sich verstärkt den Senioren in Österreich. Eine Woche lang geben die Expertinnen und Experten in den Finanzämtern von Montag bis Donnerstag von 7.30 -15.30 Uhr bzw. am Freitag von 7:30 - 12.00 Uhr wichtige Steuertipps und helfen Österreichs Senioren so Zeit und Geld zu sparen.

In allen österreichischen Finanzämtern werden in diesem Zeitraum verstärkt Informationen zum Thema Senioren & Steuern aufliegen. Darüber hinaus werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der österreichischen Finanzverwaltung die Bürgerinnen und Bürger gerne an einem zusätzlich eingerichteten Informationsschalter in den Finanzämtern der Landeshauptstädte zum Themenschwerpunkt informieren.

Neu! Im Zuge der FIT - Finanzamt Informationstage finden erstmals in allen Landeshauptstadtfinanzämtern zusätzlich FinanzOnline-Informationsveranstaltungen für Senioren statt. Dabei werden nicht nur die zahlreichen Vorteile dieser Anwendung ausführlich erläutert; die Teilnehmenden werden auch Schritt für Schritt durch das Programm geführt. So steht einer schnellen und einfachen Durchführung der Arbeitnehmerveranlagung über FinanzOnline in Zukunft nichts mehr im Wege.

Umfassende Informationen zu den FIT - Finanzamt Informationstagen finden Sie, ebenso wie die Termine aller FinanzOnline-Veranstaltungen für Senioren, unter www.bmf.gv.at/fit.

