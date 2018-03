AVISO: Europafest und Welttag des Kindes 2013 am 06., 07. und 08. September 2013

Terminbekanntgabe

Wien (OTS/SPW-K) - Zum 21ten Mal jährt sich heuer das Brigittenauer Europafest auf der Donaupromenade vor dem Millennium Tower. Neben Bühnenprogramm und kulinarischen Schmankerln, sowie einem Kinderparadies der Brigittenauer Kinderfreunde, präsentieren sich zahlreiche Institutionen wie z.B. Stadt Wien, Polizei, MA 48, FSG, WAT, Wiener Helfer, Samariterbund u.v.m. Infobereiche: Samstag & Sonntag jeweils 14.00 bis 19.00 Uhr. Wurde am Beginn die Veranstaltung von der "ARGE Europafeste" veranstaltet, ist es seit Jahren der Verein "brigittenau aktiv", der federführend gemeinsam mit anderen Organisationen und Institutionen den größten Event der Brigittenau gestaltet.

Bühnenprogramm:

Freitag, 06.09.

19:30 Uhr Jose Ritmo & Band

Samstag, 07.09.

14:00 Uhr Live Reggae Band

15:00 Uhr Casino Project

16:15 Uhr Gaby Cerny

16:45 Uhr OMB Austrorock

18:20 Uhr Udo Wenders

19:15 Uhr Petra Frey

Sonntag, 08.09.

13:30 Uhr Pettycoats

14:45 Uhr Casino Project

16:00 Uhr Franky Leitner

17:00 Uhr Silvio Samoni

18:00 Uhr Ulli Bäer & OMB Session Band

19:00 Uhr Simone

Dank der Sponsoren und Werbepartner wie ua. Stadt Wien, Millennium City, Flughafen Wien AG, ARWAG Holding, Wiener Städtische und Wiener Wasser ist der EINTRITT FREI!

Salsa & mehr gibt es an beiden Tagen jeweils ab 12:00 Uhr. Dabei kommen weder geübte Tänzer noch Neulinge zu kurz: Tanzfläche sowohl Openair, als auch überdacht, Cocktailbar und Latinorhytmen by DJ Gringo sorgen für die richtige Stimmung und Schnupperstunden an beiden Tagen helfen über Startschwierigkeiten hinweg:

Samstag: 13:00 Uhr: Salsa Basics, 14 Uhr: Salsa con 2 mujeres 15 Uhr:

Chacha Cubana

Sonntag: 13:00 Uhr: Salsa Basics, 14 Uhr: Chacha Cubana, 15 Uhr:

Bachata

Die Polizei liefert am Samstag und Sonntag nicht nur Informationen zum Thema Sicherheit und "Wie werde ich Polizist/in", sondern führt auch ihre Arbeitsgeräte wie z.B. Einsatzfahrzeuge, Radarpistole und Alkoholvortestgerät vor. Ebenso zum Einsatz kommt die Hundestaffel der Wiener Polizei.

Jede Menge Spaß für die Kleinsten!

Samstag & Sonntag ab 14:00 Uhr

Kinderprater und Kinderwelt der Brigittenauer Kinderfreunde:

Luftburg, Ponyreiten, Basteln, Go Kart, Schminken, Zauberer, Spiele, Torschusswand, Brettspiele, Infostände

