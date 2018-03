Nachhaltigkeitszertifizierung treibt den Fortschritt sozialverträglicher Produktionsverfahren in der IT-Industrie an

Stockholm (ots/PRNewswire) - Laut aktueller Informationen von TCO Development erfüllen nun Produke 15 bedeutender Marken von Displays, Computern [http://tcodevelopment.com/uncategorized/socially-responsible-manufacturing-improvements-now-verified-for-15-major-it-brands] und anderen Geräten die neuenKriterien für sozialverträgliche Produktionsverfahren, welche die TCO Certified-Nachhaltigkeitszertifizierung für IT-Produkte verlangt..

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20120910/559379-a )

(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130903/637018 )

Als die strengeren Kriterien für soziale Verträglichkeit von TCO Certified im Jahr 2012 in Kraft traten, war keine Marke in der Lage, die vollständige Konformität ihrer Produkte nachzuweisen. Jedoch nur ein Jahr später haben 15 bedeutende Marken Arbeitsverfahren eingeführt, welche die Herstellung ihrer Produkte nachhaltiger gestalten.

Damit die Produkte die Kriterien erfüllen, müssen unabhängige Audits in den Anlagen durchgeführt werden, in denen designierte TCO Certified-Produkte

entstehen. Darüber hinaus muss der Hersteller Korrekturpläne für jegliche Abweichungen von den TCO Certified-Kriterien entwickeln. Die Marken müssen ihre Compliance jedes Jahr in einem unabhängig durchgeführten Sozialaudit nachweisen.

"Es ist eine ermutigende Nachricht, dass Produkte von 15 Marken die Kriterien erfüllten und Routineverfahren eingerichtet wurden", sagte Sören Enholm, der CEO von TCO Development. "Während immer mehr Marken erkennen, dass ihre Kunden auf soziale Verantwortung Wert legen, sind wir in einer besseren Position, um echte Fortschritte zu erzielen." Enholm weiter: "Es gibt noch viel zu tun, aber es ist eine positive Entwicklung, dass Einkäufer nach TCO Certified verlangen und die Branche dies wahrnimmt. Jetzt ist entscheidend, dass sich noch mehr Käufer dieser Bewegung anschliessen und die Dynamik fortsetzen."

Die Herstellung von IT-Produkten stand zunehmend in der Kritik. Den Arbeitnehmern wird routinemässig untersagt, sich zu organisieren, und exzessive Überstunden sind an der Tagesordnung. Die Bestimmungen von TCO Certified zielen auf diese Probleme ab und bieten einen konkreten Rahmen für kontinuierliche Verbesserungen, welche die Hersteller umsetzen müssen. Die von TCO zertifizierten Produktmodelle erfüllen ausserdem strenge Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitskriterien.

Informationen zu TCO Development

TCO Development setzt sich für eine nachhaltige IT-Branche ein und ist die Organisation hinter TCO Certified, der unabhängigen Nachhaltigkeitszertifizierung für IT-Produkte. TCO Certified-Produkte erfüllen eine breite Palette von Kriterien, die sicherstellen, dass bei ihrer Produktion, Anwendung und Wiederverwertung ökologische, soziale und ökonomische Verantwortlichkeiten berücksichtigt werden. TCO Certified ist für Displays, Notebooks, Tablets, Desktops, Kompakt-PCs, Smartphones, Projektoren und Headsets erhältlich. TCO Development befindet sich im Besitz des schwedischen Arbeitnehmerverband TCO und muss diesem gegenüber keine Gewinnauflagen erfüllen.

Kontakte: Anna Pramborg, Presse - anna.pramborg @ tcodevelopment.com +46-706-67-64-04 Sören Enholm,CEO - soren.enholm @ tcodevelopment.com +46-8-782-91-03 Clare Hobby - Nordamerika - clare.hobby @ tcodevelopment.com +1-310-801-8769

Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20120910/559379-a http://photos.prnewswire.com/prnh/20130903/637018