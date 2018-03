Währing: Rasch zum "Haydn-Kumpaney"-Konzert anmelden

Wien (OTS) - Das 34. Programm des Kammermusik-Ensembles "Haydn-Kumpaney" im Rahmen der Reihe "Währinger Musiksalon" trägt den Titel "Konzert für Gitarre und Bratschen". Die Amateur-Musiker mit langjähriger Erfahrung unterhalten das Publikum am Freitag, 13. September, im Festsaal des "Währinger Rathauses". Um 17.00 Uhr beginnt die Veranstaltung. Der Eintritt ist frei. Spenden sind willkommen. Der Zutritt zum Saal erfolgt über den Eingang des Bezirksmuseums Währing (18., Währinger Straße 124). Bei den früheren Auftritten der Gruppe war der Besucherzustrom groß und deswegen ersuchen die Organisatoren um telefonische Anmeldungen (bis Montag, 9. September) unter der Telefonnummer 0699/174 377 07 oder per E-Mail guenter.geber @ schule.at.

Die "Kumpaney"-Mitglieder Birgit Punczi (Violine), Richard Klemencic (Viola), Hans Seidel (Viola) sowie Hedy Prokesch (Violoncello) musizieren an diesem Nachmittag mit der Gast-Musikerin Ursula Hammerlindl (Gitarre). Die fünf Künstler bringen Werke der etwas in Vergessenheit geratenen Tondichter Leonhard von Call und Franz Anton Hoffmeister zu Gehör. Das ehrenamtlich tätige Team des Bezirksmuseums Währing (Leiterin: Doris Weis) betreut den beliebten "Währinger Musiksalon". Nähere Informationen zum Museumsbetrieb (Öffnungszeiten, Sammlung, Ausstellungen, u.a.) bekommen Interessierte unter der Rufnummer 4000/18 127 (öfters Anrufbeantworter) oder via E-Mail. E-Mails sind an die Adresse bm1180 @ bezirksmuseum.at zu senden.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Währing:

www.bezirksmuseum.at

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz:

www.wien.gv.at/rk/

Oskar Enzfelder

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Telefon: 01 4000-81057

E-Mail: oskar.enzfelder @ wien.gv.at