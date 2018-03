Prozessmanagement-Gipfeltreffen in Wien

Wien (OTS) - Am 25. & 26. November 2013 veranstaltet die Gesellschaft für Prozessmanagement (GP) den 11. Prozessmanagement (PzM) Summit im Tech Gate Center Wien. Die GP erwartet auch heuer wieder an die 400 Teilnehmer und bietet am zweitätigen Kongress acht Workshops zur Aus-und Weiterbildung sowie 20 Best Practice Vorträge international renommierter Referenten von Sony, BMI - Bundesministerium für Inneres, Magna Steyr u.v.a.

Ein Highlight ist die 10. Verleihung des Process Award, der an die besten Prozesse des Jahres verliehen wird. GP-Vorstand DI Dr. Karl Wagner: "Der Process Award ist das Sinnbild für das Ausschöpfen von verborgenen Potenzialen durch die Anwendung von Prozessmanagement." Bis Ende Oktober können Unternehmen noch Prozesse zur Teilnahme anmelden.

Programm und Anmeldung: www.prozesse.at

11. PzM Summit "State of the Art Prozessmanagement"

Datum: 25. & 26. November 2013

Ort: Tech Gate Vienna, Donau-City-Straße 1, 1220 Wien

