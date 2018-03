Schulgarten Kagran: "Saatgut - richtig gesät" beim Tag der Offenen Tür, 5. September 2013

Alles zu Formenvielfalt, Saatgutgewinnung und Aussaat für Hobby-GärtnerInnen.

Wien (OTS) - Nicht nur die Pflanzen, sondern bereits ihre Samen sind eine Welt für sich. Jede Pflanze, und sei sie noch so groß, hat einmal als kleines Saatkorn ihr Leben begonnen. Und in diesem oftmals winzigen Samenkorn steckt die ganze Energie, die diese Pflanze braucht um zu gedeihen. GärtnerInnen können mit einer Handvoll Samen einen ganzen grünenden und blühenden Garten in Händen halten. Doch damit es auch so weit kommt, muss einiges beachtet und vieles richtig gemacht werden.

Praktische Tipps von den GärtnerInnen des Schulgartens Kagran

Die GärtnerInnen des Schulgartens geben den BesucherInnen beim Tag der Offenen Tür am 5. September viele wertvolle Infos und Tipps zum Umgang mit Saatgut: Von der richtigen Saatgutgewinnung über verschiedenste Aussaattechniken bis hin zur Erklärung von "Hybriden". Und damit dabei auch der Spaß nicht zu kurz kommt, können die BesucherInnen beim Pflanzenmemory ihr Gedächtnis trainieren oder erraten, welches Saatgut zu welcher Pflanze gehört.

Saatgutverkauf für die nächste Pflanzengeneration

Wer sich in die eine oder andere Pflanzen verliebt hat, der hat am 5. September auch die Möglichkeit, die Samen vor Ort zu erwerben -ein bisschen Geduld ist aber noch nötig, denn die Hobby-GärtnerInnen müssen mit der Aussaat noch bis zum nächsten Jahr warten!

Der Schulgarten Kagran

Der Schulgarten ist Teil der Wiener Stadtgärten (MA 42) und liegt direkt neben der U1 Station Kagran. Er ist Übungsgelände für Schülerinnen und Schüler der Berufsschule für Gartenbau und Floristik und beherbergt das Österreichische Gartenbaumuseum. Darüber hinaus informiert das Team des Schulgartens bei Führungen, Veranstaltungen und Workshops über die vielfältigen Möglichkeiten des Gartenbaus und der Gartengestaltung.

Seit der Öffnung der sechs Hektar großen Anlage für BesucherInnen entstanden immer wieder neue Themengärten. Im Laufe der Jahre entwickelte sich so aus den einzelnen Themengärten eine zusammenhängende Parkanlage. Diese wird laufend erneuert und erweitert und lädt von April bis Oktober Naturbegeisterte jeglichen Alters zum Entspannen und Flanieren ein.

rk-Fotoservice: www.wien.gv.at/pressebilder

"Saatgut - richtig gesät" beim Tag der Offenen Tür im Schulgarten

Kagran



o Besuchereingang: U1-Station Kagran - Ausgang Siebeckstraße

o Umweltfreundlich erreichbar: U1 - Station Kagran

o Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei!



Datum: 5.9.2013, 10:00 - 18:00 Uhr



Ort:

Schulgarten Kagran

Donizettiweg 29, 1220 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Gerhard Pledl

Wiener Stadtgärten (MA 42)

Telefon: 01 4000-42280

Mobil: 0676 8118 42280

E-Mail: gerhard.pledl @ wien.gv.at