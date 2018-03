Glawischnig zu Fukushima: Atomausstieg und Grüne Energiewende einzig vernünftige Alternative

"Unendlicher Albtraum von Fukushima zeigt, dass Atomkraft nie sicher sein kann."

Wien (OTS) - "Die Strahlenwerte in und um das den japanischen Katastrophenreaktor Fukushima steigen und steigen. Zweieinhalb Jahre nach dem Super Gau haben die japanischen Behörden die Katastrophe noch immer nicht im Griff. Fukushima wird immer mehr zu einem unendlichen Albtraum", sagt Grünen-Chefin Eva Glawischnig. "Dass nicht einmal das hochtechnisierte Japan eine Atomkatastrophe in den Griff bekommt zeigt, dass Atomkraft nie sicher sein kann und es nur einen einzigen Weg gibt: einen weltweiten Atomausstieg." Glawischnig erinnert daran, dass auch in Europa und insbesondere in der Nähe der österreichischen Grenze zahlreiche als besonders unsicher geltende Atomkraftwerke in Betrieb sind und zudem zahlreiche Neubaupläne existieren. So plant die EU-Kommission eine Aufweichung der Richtlinien für staatliche Beihilfen, die künftig den Bau von Atomkraftwerken mit öffentlichen Milliarden-Subventionen erleichtern soll. "Die österreichische Bundesregierung hat bisher nichts getan, um diese gefährlichen Pläne zu verhindern", kritisiert Glawischnig. Eine entsprechende Entscheidung der EU-Kommission, die noch für diesen Herbst geplant ist, wäre ein schwerer Rückschlag für die grüne Energiewende, die auf saubere Energie aus Sonne, Wind und Wasser setzt. "Die Welt kann sich Atomkraft nicht mehr leisten. Sie ist zu gefährlich, zu teuer und verursacht zudem durch den Abbau von Uran großflächige Umweltzerstörung. Das Abschalten der Atomkraftwerke und der Umstieg auf saubere, erneuerbare Energie ist die einzig vernünftige Alternative", sagt Glawischnig.

