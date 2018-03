UK Kodak Pension Plan schließt die Übernahme der Eastman Kodak Company Geschäftsbereiche Personalized Imaging und Document Imaging ab

(PRN) - - KPP gründet Kodak Alaris zur Sicherstellung von langfristigem Wachstum wertvoller Geschäftsbereiche

London (ots/PRNewswire) - Der UK Kodak Pension Plan (KPP) hat die Übernahme der Geschäftsbereiche Personalized Imaging und Document Imaging von der Eastman Kodak Company abgeschlossen und ein neues Unternehmen, Kodak Alaris, gegründet. Das neue Unternehmen bewahrt mit seinem Namen nicht nur das Erbe und Vermächtnis der Marke Kodak, sondern steht darüber hinaus für kürzere Produkteinführungszeiten sowie für Flexibilität bei der Erfüllung der Anforderungen und Veränderungen auf dem Markt. Kodak Alaris, mit einer dauerhaften Lizenz zur Verwendung der Marke Kodak, konzentriert sich auf strategische, laufende Investitionen für diese Geschäftsbereiche, um langfristiges Wachstum und anhaltende Erfolge sicherzustellen.

"Unsere Freude über die Übernahme dieser Geschäftsbereiche ist nicht nur auf ihre Stärke am Markt zurückzuführen, sondern auch auf die langfristigen, äußerst erfolgsversprechenden Wachstumschancen", so Steven Ross, unabhängiger Vorsitzender von KPP. "Heute beginnt ein neues Kapitel einer traditionsreichen Marke. Wir sind begeistert von dem Potenzial, das das neue Unternehmen den Teilnehmern an unserem Pensionsplan, unseren Kunden und unseren Mitarbeitern bietet."

Dennis Olbrich, President des Geschäftsbereichs Personalized Imaging von Kodak Alaris, und Dolores Kruchten, President des Geschäftsbereichs Document Imaging von Kodak Alaris, führen Kodak Alaris.

"Innovation war für unseren Erfolg immer von entscheidender Bedeutung und wird auch weiterhin ein Eckpfeiler unseres Geschäfts sein", sagte Dolores Kruchten. "Unter dem neuen Eigentümer werden wir unser Engagement zur wegweisenden Entwicklung neuer Produkte und Lösungen erhöhen. Wir werden weiterhin die branchenführenden Services und Dienstleistungen bereitstellen, die unsere Kunden kennen und denen sie vertrauen. Und wir werden ein flexibles, innovatives Unternehmen sein mit noch kürzeren Markteinführungszeiten."

"Unser neuer Eigentümer teilt mit uns das gleiche hohe Maß an Engagement für unsere Kodak Alaris Personalized Imaging und Document Imaging Kunden, weshalb die Zukunft von Kodak Alaris auch so aufregend ist", äußerte sich Olbrich. "Auch wenn wir diesen wichtigen Schritt auf unserem Wege feiern können, muss unsere Priorität nach wie vor darauf liegen, die Anforderungen unserer Kunden und Verbraucher zu erfüllen und zu übertreffen. Dies gelingt uns durch die Fortführung unserer soliden Kundenservice-Tradition, die erst durch unsere engagierten und talentierten Mitarbeiter möglich wird."

Nach weltweitem Abschluss der Transaktion umfasst das Unternehmen Kodak Alaris über 4.700 Mitarbeitern in rund 30 Ländern und einen erwarteten Umsatz von mehr als $ 1,3 Mrd.

Über KPP:

KPP Trustees Ltd. (KPP), Treuhandgesellschaft des Kodak Pension Plan of the United Kingdom (Pensionsplan), ist der Eigentümer von Kodak Alaris. In dieses Unternehmen werden die Geschäftsbereiche Personalized Imaging und Document Imaging der Eastman Kodak Company übergehen. Der Pensionsplan hat ca. 15.000 Mitglieder und ein Vermögen von über £ 1 Mrd. Die Eastman Kodak Company hat KPP eine Lizenz für die Nutzung der Marke KODAK in Produkten von Personalized Imaging und Document Imaging sowie im Namen von Kodak Alaris erteilt.

Über den Geschäftsbereich Personalized Imaging von Kodak Alaris Dieser Geschäftsbereich vereint eine einzigartige Tradition aus Fachwissen und fortlaufenden Innovationen zur Markteinführung hochwertiger Imaging-Produkte und -Services, online im Einzelhandel und auf mobilen Geräten. Der Kodak Alaris Geschäftsbereich Personalized Imaging umfasst mit Retail Systems Solutions einen weltweit führenden Anbieter von Fotokiosken für den Handel sowie Trockenlaborsystemen, die den Einzelhändlern einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt der Fotodienstleistungen bescheren. Paper & Output Systems

bieten Fotofachgeschäften,

professionellen und Fotogroßlaboren sowie Fotografen ein umfangreiches Portfolio traditionellen Lösungen für fotografisches Papier und Workflow. Durch Film Capture

erhalten Verbraucher und

Profis preisgekrönte Filmprodukte für Fotokameras. Nicht zuletzt liefern Event Imaging Solutions auf digitalen Fotos basierende Services und Lösungen zur Erstellung von Souvenirs in Themenparks, Resorts, an bekannten Ausflugszielen und auf anderen Märkten weltweit.

Weitere Informationen finden Sie unter www.kodak.com/go/PI und in unserem Blog 1000Words. Folgen Sie uns auf Twitter unter @kodakCB, auf Facebook und bei Instagram unter @kodakcb.

Über den Geschäftsbereich Document Imaging von Kodak Alaris

Der Geschäftsbereich Document Imaging von Kodak Alaris ermöglicht Kunden, durch Nutzung hochwertiger Systeme und Lösungen Daten effektiv zu sammeln, diese an den zuständigen Mitarbeiter in einer Organisation weiterzuleiten, ihre Bedeutung zu verstehen und einen Mehrwert aus dem Inhalt zu ziehen. Zu unseren Angeboten zählen preisgekrönte Scanner und Erfassungssoftware, Plattformen für das Informationsmanagement sowie ein ständig wachsendes Angebot an professionellen Dienstleistungen sowie branchenführenden Service- und Supportleistungen. Ob kleine Büros oder global tätige Unternehmen -Document Imaging von Kodak Alaris steht für eine intelligente Bereitstellung von Lösungen, die die Anforderungen von Unternehmen erfüllen. So werden etwa Geschäftsprozesse automatisiert, das Kundenerfahrungsmanagement erweitert sowie bessere Geschäftsentscheidungen ermöglicht.

Weitere Informationen finden Sie unter kodak.com/go/dinews. Folgen Sie uns auf Twitter unter @kodakdi und besuchen Sie unteren Blog unter Info Over Drive.

