Terminaviso Pressegespräch und Eröffnung: Theophil Hansen. Architekt und Designer

Wien (OTS) - Als letztes großes Ausstellungsprojekt im Jubiläumsjahr anlässlich des 200. Geburtstags des Architekten präsentiert die Akademie der bildenden Künste Wien in Zusammenarbeit mit der Abteilung Kunstgeschichte der Technischen Universität Wien in einer Schau Hansens zeichnerischen Nachlass aus dem Bestand des Kupferstichkabinetts gemeinsam mit neu angefertigten Architekturmodellen. Das Planmaterial gibt Einblick in Hansens zeichnerisches Können und sein komplexes Verständnis von Architektur als Gesamtkunstwerk.

Akademie der bildenden Künste Wien, xhibit

Schillerplatz 3, 1010 Wien, 1. Stock

Pressegespräch: Mittwoch, 18. September 2013, 11.00 Uhr Eröffnung: Donnerstag, 19. September 2013, 19.00 Uhr

