The Oberoi Group eröffnet das Trident, Hyderabad

Hyderabad, Indien (ots/PRNewswire) - The Oberoi Group hat die Eröffnung des Trident, Hyderabad angekündigt. Das im Herzen des IT-Zentrums HITEC City gelegene Hotel verfügt über ein elegantes und zeitgemässes Design und bietet modernste Geschäfts- und Freizeiteinrichtungen.

Herr P.R.S Oberoi, geschäftsführender Vorstand von The Oberoi Group, erklärte: "Im Laufe der Jahre haben wir Hotels an verschiedenen Standorten in ganz Indien und Übersee eröffnet, die sich zum Massstab der gesamten Branche entwickelt haben. Hyderabad wird immer mehr zu einem bedeutenden Wirtschaftsstandort und das Trident, Hyderabad ist speziell für anspruchsvolle Geschäftsreisende konzipiert. Das Hotel steht für unsere Vision der Marke ,Trident' und ihre herausragenden Standards."

Herr Sharad Puri, der Geschäftsführer des Trident, Hyderabad, ergänzte: "Mit der Eröffnung des Trident, Hyderabad möchten wir anspruchsvollen Geschäfts- und Freizeitreisenden eine Oase der Ruhe mit herzlichem, liebevollem und personalisiertem Service bieten."

Das Hotel verfügt über 323 gut ausgestattete Zimmer und Suiten - mehr als jede andere Einrichtung in Hyderabad. Darüber hinaus bietet das Hotel umfangreiche Räumlichkeiten für Konferenzen und Bankette.

Zu den gastronomischen Optionen des Trident, Hyderabad zählt Amara, ein ganztägig geöffnetes Restaurant mit den besten Gerichten der internationalen Küche. Hinzu kommt Kanak - ein indisches Restaurant, das feinste indische Speisen mit starkem regionalen Bezug zu Hyderabad serviert. Tuscany ist ein italienisches Restaurant mit entspannter Atmosphäre. Es bietet eine offen gestaltete Schauküche mit eigenem Holzofen für Pizza sowie einen eigenen Raum für Weinproben, in dem eine Auswahl erlesener Weine serviert wird. In der Hotelbar Ninety Six ist eine Auswahl verschiedenster Spirituosen, Weine und Cocktails erhältlich.

Zu den Freizeiteinrichtungen zählen das Trident Spa, ein Yogaraum und ein komplett ausgestattetes Fitnesscenter. Der spiegelnde Swimmingpool mit Infinity-Überlauf zählt zu den einzigartigen Besonderheiten des Hotels.

Dank seiner idealen Lage und des herzlichen, liebevollen und personalisierten Service steht das Trident, Hyderabad unmittelbar davor, sich zum bevorzugten Hotel für Geschäfts- und Freizeitreisende zu entwickeln.

