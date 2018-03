Social Media professionell in der PR einsetzen / Seminar zur Kommunikation im Social Web

Der Umgang mit Social Media gehört in vielen Kommunikationsabteilungen zum Arbeitsalltag. Doch oft fehlt neben dem Know-how und einem klaren Konzept auch der Überblick über die verschiedenen Social Media-Kanäle und ihr mögliches crossmediales Zusammenspiel. Welche Strategie zu wem passt, erfahren Interessierte im zweitägigen Media Workshop "Social Media -Unternehmenskommunikation im Social Web".

"Social Media - Unternehmenskommunikation im Social Web" am 10. und 11. Oktober 2013 in Hamburg www.media-workshop.de/pm/1896

Referent Steffen Büffel bietet einen Überblick zu unterschiedlichen Social Media-Anwendungen, wie Facebook, Twitter, Blogs, Xing, YouTube und Podcasts. Er zeigt auf, wie die Social Media-Kanäle zusammenspielen und sinnvoll eingesetzt werden können. Die Teilnehmer erhalten Ideen für ein eigenes Social Media-Konzept und können den Aufwand für Kommunikation und Monitoring im Web 2.0 abschätzen. Praktische Checklisten für den Arbeitsalltag runden den Seminarinhalt ab. Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter aus der Unternehmenskommunikation und aus Agenturen, die sich mit dem Einsatz von Social Media in der PR beschäftigen.

Über den Referenten:

Steffen Büffel ist Inhaber der Agentur Media Ocean und entwickelt für Unternehmen und Verlagshäuser redaktionelle Konzepte sowie Crossmedia- und Social-Media-Strategien für den gelungenen Online-Auftritt. Der erfahrene Dozent und systemische Coach gibt regelmäßig Workshops und Inhouse-Schulungen. Steffen Büffel studierte Medienwissenschaft an der Universität Trier. Er forschte und lehrte anschließend als wissenschaftlicher Mitarbeiter schwerpunktmäßig zu den Themen Social Media, Crossmedia und Web 2.0. Nach mehreren Stationen als Social Media Berater, Community Manager und Dozent gründete er 2007 seine eigene Medien- und Verlagsberatung. An der Zürcher Universität der Künste lehrte Steffen Büffel außerdem von 2008 bis Anfang 2011 im Studiengang "CAST", wie in der digitalen Welt Geschichten im Web erzählt werden können.

Über das Fortbildungsangebot Media Workshop:

Die Media Workshops sind ein zertifizierter Bildungsanbieter mit einem praxisnahen Weiterbildungsprogramm von rund 45 Themen zu Pressearbeit, PR, Social Media und Marketing sowie zu Präsentationstechniken und Führungskompetenz. Seit 2001 haben über 11.000 Kommunikationsfachleute, Marketing-Profis und Führungskräfte an den Seminaren teilgenommen. Die Zertifizierung besteht seit September 2012 und erfolgte durch Weiterbildung Hamburg e.V. mit der Vergabe des Prüfsiegels.

Das komplette Seminarprogramm im Online-Seminarfinder:

www.media-workshop.de

Das Seminarprogramm 2013 zum Download:

http://www.media-workshop.de/pdf/seminarprogramm_2013.pdf

