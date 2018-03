MediaTek ernennt Kristin Taylor als Vice President zuständig für die Beziehungen zu Branchenanalysten

Hsinchu, Taiwan (ots/PRNewswire) - MediaTek Inc., (2454: TT), ein führendes fabrikloses Halbleiterunternehmen für drahtlose Kommunikations- und digitale Multimedialösungen, gab heute bekannt, man habe Kristin Taylor als Vice President of Corporate Marketing ernannt. In ihrer neuen Rolle ist Kristin für die weltweiten Analystenbeziehungen und die Marketingkommunikation in den USA zuständig. Sie berichtet an Johan Lodenius, den Chief Marketing Officer von MediaTek.

"Kristins solide Kenntnisse der Mobilfunkbranche, kombiniert mit ihren Beziehungen zu bedeutenden Analysten ist für unsere Pläne besonders wichtig, in den kommenden Jahrzehnten weltweit als führendes Unternehmen bei Technologie und Innovation zu gelten", sagt Lodenius.

Kristin begann ihre Karriere im Technologiesektor bei AT&T und Lucent. Danach war sie 15 Jahre bei Qualcomm für die Leitung der Entwicklung des ersten Computing Produktes des Unternehmens und den Aufbau einer Computing Division zuständig. Des Weiteren war Kristin bei Qualcomm mehrere Jahre für die Abteilung Analystenbeziehungen verantwortlich, bevor sie das Unternehmen verließ und eine Beratungspraxis eröffnete.

Über MediaTek Inc.

MediaTek Inc. ist ein führender, fabrikloser Entwickler von Halbleitern für Drahtloskommunikation und digitale Multimedialösungen. Das Unternehmen gehört zu den Marktführern und Vorreitern bei innovativen SoC-System-Lösungen für die drahtlose Kommunikation, hochauflösendes Fernsehen, optische Datenspeicherung sowie DVD- und Blu-ray-Produkte. Die Firma wurde 1997 gegründet und wird an der Taiwan Stock Exchange unter der Kennnummer "2454" gehandelt. MediaTek hat seinen Hauptsitz in Taiwan und unterhält Vertriebsniederlassungen und Forschungseinrichtungen auf dem chinesischen Festland, in Singapur, Indien, den Vereinigten Staaten, Japan, Korea, Dänemark, England, Schweden und Dubai. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von MediaTek unter www.mediatek.com.

Web site: http://www.mediatek.com/

Rückfragen & Kontakt:

KONTAKT: Sharon Lo, service @ mediatek.com, +886-35670766