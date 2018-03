Die Online-Druckerei viaprinto präsentiert 36 Motivkalender für das Weihnachtsgeschäft

In diesem Jahr präsentiert die Online-Druckerei viaprinto ein ganz besonderes Set an Motivkalendern für Kunden und Geschäftspartner. Im Rahmen einer Kooperation mit fotoforum.de präsentieren 29 Fotografen ihre Werke für einen guten Zweck. Einen Teil des Erlöses spendet viaprinto an Hilfsorganisationen, die von den Fotografen ausgewählt wurden.

Jahreskalender mit individuellem Firmenlogo sind ein beliebtes Werbegeschenk zum Jahreswechsel. Sie dienen der Bindung bereits bestehender und der Gewinnung neuer Kunden und tragen zur Steigerung des allgemeinen Bekanntheitsgrads des Unternehmens bei. Kommt das Werbegeschenk gut an, wird auch der sich darauf befindliche Name des Unternehmens oder das jeweilige Firmenlogo in guter Erinnerung bleiben. Unternehmen aus Industrie, Handel und Handwerk, staatliche Behörden, Parteien und Vereine setzen auf Jahreskalender als Werbemittel.

Wenn es jedoch um die Gestaltung geht, dann fehlen meist personelle und finanzielle Ressourcen. Die Premium-Druckerei viaprinto schafft Abhilfe und bietet einen ganz besonderen Service für die individuelle Gestaltung eines Werbekalenders. Aus 33 Motivsets aus den Bereichen Architektur, Landschaft, Industrie, Menschen, Technik und Stillleben können Unternehmen ihren speziellen Kalender auswählen. Bestellt wird ganz bequem im Internet. Kalender auswählen, Papierart wählen, Format bestimmen und Stückzahl eingeben, anschließend das Firmenlogo hochladen - fertig.

Im Rahmen der Aktion unterstützen die Unternehmen automatisch von den Fotografen ausgewählte Hilfsprojekte. Details zu den Projekten können auf Wunsch in den Kalender integriert werden. Pro verkauften Kalender gehen 50 Cent an gemeinnützige Organisationen, bereits im Vorfeld spendete viaprinto jeweils 500 Euro an die Institutionen. Das Angebot an Kalendern kann online auf der Webseite http://www.viaprinto.de eingesehen und bestellt werden.

