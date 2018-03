AVISO: Einladung zum Bundesländertag mit Maria Fekter in Oberösterreich

Finanzministerin am Mittwoch, 4. September, im Gespräch mit BesucherInnen der Messe Ried, Kaufleuten und Angestellten in Wels und ÖVP-Funktionärinnen in Timelkam – Messebesuch und Pressekonferenz

Wien, 3. September 2013 (ÖVP-PD) Wir laden die Kolleginnen und Kollegen von Presse, Hörfunk, Fernsehen, Foto- und Internetredaktionen recht herzlich zum Besuch von Bundesparteiobmann-Stellvertreterin Finanzministerin Maria Fekter

in Oberösterreich ein. Fekter besucht am Mittwoch, gemeinsam mit regionalen ÖVP-Nationalratskandidaten die Messe Ried, gibt eine Pressekonferenz in Wels mit anschließendem Stadtrundgang in der Innenstadt und besucht den Bezirksfrauentag Vöcklabruck in Timelkam. ****

Das Programm von Finanzministerin Fekter am 4. September:

Besuch Bauernbund-Stand auf der MESSE RIED

Zeit: 09:00 Uhr

Ort: Brucknerstraße 39, Ried im Innkreis

Offizielle Eröffnung der MESSE RIED und Messerundgang

Zeit: 10:00 Uhr

Ort: Brucknerstraße 39, Ried im Innkreis

Pressekonferenz

Zeit: 13:30 Uhr

Ort: Gerstl-Bräu, Freiung 9 – 11, 4600 Wels

Rundgang durch die Innenstadt in Wels

Zeit: 14:30 Uhr

Ort: 4600 Wels

Bezirksfrauentag Vöcklabruck

Zeit: 19:00 Uhr

Ort: Kloster Oberthalheim, Oberthalheim 16, 4850 Timelkam

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Bundespartei, Abteilung Presse und Medien,

Tel.:(01) 401 26-620; Internet: http://www.oevp.at,

www.facebook.com/volkspartei, www.twitter.com/oevp