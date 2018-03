Stronach/Köfer: Sofortmaßnahmen gegen SPÖ-Postenschacher und Machtmissbrauch

Team Stronach für Kärnten fordert gemeinsamen Personalausschuss und Änderung der Personalzuständigkeit in der Landesregierung

Klagenfurt (OTS/TSFK TF) - Mit einem mutigen Vorschlag lässt Landesrat Gerhard Köfer, Landesparteiobmann des Team Stronach Kärnten, heute aufhorchen: "Ich empfehle der Rot-schwarz-grünen Koalition, dass die Referatszuständigkeit für Personalangelegenheiten von Landeshauptmann Peter Kaiser unverzüglich an den Grün-Politiker Landesrat Rolf Holub übertragen wird. Holub hat mit seinen heutigen Aussagen in einer Kärntner Tageszeitung bewiesen, dass er die skandalöse SPÖ-Personalpolitik ebenso für unerträglich hält. Ich erwarte mir von Holub, dass er als neuer Personalreferent dem Koalitionspartner endlich die Grenzen aufzeigt und hoffe, dass dadurch wieder die Grundsätze Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit aktiv gelebt werden. Wir vom Team Stronach werden Holub entsprechend unterstützen."

Als Erstmaßnahme verlangt Köfer darüber hinaus, dass mit sofortiger Wirkung ein gemeinsamer Personalausschuss eingesetzt wird, in dem Vertreter aller Kärntner Landtagsparteien und die Personalvertretung eingebunden sind. Dort sollen alle relevanten Personalentscheidungen vorbesprochen und diskutiert werden. "Solch ein gemeinsamer Ausschuss kann verhindern, dass die SPÖ weiter ihre Macht missbraucht und diese hemmungslose Umfärbepolitik betreibt", so Köfer, der die Sozialdemokraten auch an die festgeschriebene Transparenz im Regierungsprogramm erinnert: "Von dieser gepredigten Transparenz ist in Bezug auf die Personalpolitik der Roten nichts zu sehen. Still und heimlich soll umgefärbt werden, das werden wir weiter aufzeigen und fordern, dass Transparenz endlich gelebt wird", schließt Köfer.

Rückfragen & Kontakt:

Thomas-Martin Fian

Pressesprecher Team Stronach

Tel.: +43 650 8650564

thomas.fian @ teamstronach.at