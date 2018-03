Die neuen "S"-Modelle betonen die sportliche Seite der Continental-Modellfamilie

Elegante und luxuriöse sowie betont dynamisch ausgelegte Grand Tourer in Coupé- und Cabrioform

Straffer, schneller und fahraktiver

Abgesenktes und modifiziertes Fahrwerk für ein noch direkteres Fahrgefühl

528 PS (389 kW), ein Drehmoment von 680 Nm sowie ein markanter Motorsound beim Beschleunigen

Effizienter V8 S Motor mit Doppelturboaufladung ermöglicht eine Reichweite von mehr als 805 km

Ausdrucksstarke, sportlich orientierte Designdetails und handgefertigter Luxus im modernen Format

Die Faszination des weltweit stilvollsten und luxuriösesten Grand Tourers erfährt mit der Vorstellung des neuen sportlichen Continental GT V8 S eine neue Dimension. Der neue GT V8 S ist als Coupé und Cabriolet erhältlich. Die neue Modellversion sorgt mit dem abgesenkten und modifizierten Sportfahrwerk, der direkteren Lenkung, den ausdrucksstarken Designmerkmalen der "S"-Modelle und dem markanten Sound des überarbeiteten V8 Motors für ein noch größeres Fahrvergnügen.

Die beiden neuen Modelle erweitern die Continental-Modellfamilie und kombinieren das von Bentleys gefeiertem 4-Liter-V8 mit Doppelturboaufladung bekannte Fahrgefühl mit einem extra Schuss Dynamik. Das neue Continental GT V8 S Coupé und das Cabriolet werden am 10. September 2013 auf der Internationalen Automobilausstellung in Frankfurt ihre Premiere feiern.

Dr. Wolfgang Schreiber, Chairman und Chief Executive von Bentley Motors, kommentiert die Neuvorstellung der beiden "S"-Modelle:

"Der Bentley Continental steht für den Inbegriff eines Grand Tourer. Die mühelose Leistungsentfaltung, das großzügige Platzangebot, der handgefertigte Luxus und der Allradantrieb sorgen dafür, dass jede Fahrt zu einem stilvollen und komfortablen Erlebnis wird. Für jene Kunden, die zusätzliche Faszination und Dynamik spüren wollen, bieten wir nun die neue sportliche GT V8 S Version an, die der Continental-Modellfamilie einen weiteren unwiderstehlichen Reiz verleiht."

Mehr Kraft, mehr Leistungsfähigkeit und eine Reichweite von 805 km mit nur einer Tankfüllung

Die neuen V8 S Modelle basieren auf dem viel beachteten Continental GT V8 und werden von einer leistungsstärkeren Variante des Bentley eigenen hocheffizienten 4 Liter-V8-Motors mit Doppelturboaufladung angetrieben. Das Triebwerk liefert eine Leistung von 528 PS (389 kW) bei 6.000 U/min und entwickelt ein Drehmoment von eindrucksvollen 680 Nm bei lediglich 1.700 U/min.

Die Kraft wird über ein eng abgestuftes 8-Gang-Automatikgetriebe von ZF übertragen. Das Leistungsplus ermöglicht eindrucksvolle Fahrwerte, eine atemberaubende Beschleunigung und eine außergewöhnlich flüssige Kraftentfaltung. Über den Schalthebel lässt sich der S-Modus anwählen. Er macht für den fahrorientierten Besitzers eines V8 S die Gasannahme noch direkter und lässt die Gänge noch weiter austouren, um die Gangwechsel so kurz wie möglich zu halten.

Das GT V8 S Coupé beschleunigt innerhalb von 4,5 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 309 km/h. Die Leistungsfähigkeit des GT V8 S Convertible steht dem in nichts nach:

Für den Sprint von 0 auf 100 km/h vergehen 4,7 Sekunden und die Höchstgeschwindigkeit beträgt 308 km/h.

Trotz zusätzlicher Leistungsreserven verteidigt der V8-Motor seine herausragende Stellung innerhalb seines Segments mit einem unerreichten Niveau an Verbrauchs- und Emissionseffizienz sowie einer Reichweite von mehr als 805 km.

Das neue GT V8 S Coupé verzeichnet im kombinierten Verbrauch einen Wert von 10,6 l/100 km sowie CO2-Emissionen von 246 g/km. Für das Cabriolet betragen die entsprechenden Werte 10,9 l/100 km sowie 254 g/km.

Die eindrucksvolle Kombination aus Kraft, Leistungsvermögen und Effizienz ist das Ergebnis zahlreicher fortschrittlicher Technologien, die bei der Konstruktion des Bentley V8-Motors zum Einsatz kommen. So senkt die variable Zylinderabschaltung, die bei gemäßigter Fahrt vier der acht Zylinder deaktiviert, den Kraftstoffverbrauch ohne den Fahrkomfort zu beeinträchtigen. Bei stärkerer Leistungsbeanspruchung schaltet der Motor automatisch und unmerklich in den Betrieb mit allen acht Zylindern zurück.

Der hochentwickelte V8-Motor verfügt zudem über eine Hochdruck-Direkteinspritzung, reibungsarme Lager, ein fortschrittliches System zur Steuerung der Motorwärme, Energierückgewinnung mittels eines elektrischen Batteriesystems und eine innovative Positionierung der Turbolader für eine noch größere Effizienz.

Für die Ingenieure, die sich bei Bentley um die Konstruktion des Abgassystems kümmern, stellte das zum V8 gehörenden System zur Zylinderabschaltung jedoch eine große Herausforderung dar. Für die gemäßigte Fahrt im 4-Zylinder-Modus wurde die Abgasanlage auf größtmöglichen Komfort ausgelegt während gleichzeitig der charakteristische Klang des V8 beibehalten wird. Bei voller Beschleunigung ändert das System die Klangfarbe dramatisch, indem Bentleys doppelt aufgeladener V8 mit einem überwältigend satten Sound beeindruckt.

Agileres, direkteres und aktiveres Fahrerlebnis

Neben der Kraft und dem Leistungsvermögen bieten die GT V8 S Modelle auch eine Reihe an Optimierungen im Fahrwerksbereich. Als Ergebnis erfüllen sie den Anspruch an ein noch dynamischeres und aktiveres Fahrerlebnis, während der legendäre Fahrkomfort des Continental jederzeit erlebbar bleibt.

Wie alle anderen Continental Modelle profitiert auch der GT V8 S von den aus Aluminium gefertigten Doppel-Querlenkern an der Vorderachse und den Multilink-Trapezlenkern an der Hinterachse sowie der automatischen Luftfederung mit kontinuierliche Dämpferregelung. Für den GT V8 S wurde eine sportlichere Abstimmung entwickelt. Das um 10 mm abgesenkte Sportfahrwerk erlaubt im Zusammenspiel mit höheren Federraten (45 % vorn, 33 % hinten) und einer überarbeiteten Dämpfung ein noch direkteres und aktiveres Fahren. Die Steifigkeit der Dämpfungsbuchsen wurde um 70 % erhöht, die Festigkeit des hinteren Stabilisators liegt um 54 % über der Auslegung in den Standard-V8-Modellen. Dieses Konzept sorgt für bessere Kontrolle über das Fahrzeug und optimierte Fahreigenschaften in Kurven. Die modifizierte Lenkung ergänzt die Fahrwerkskomponenten und ermöglicht präzisere Lenkbewegungen sowie deutlicheres Feedback aufgrund der neuen Software und Änderungen an Spurwinkel und Radsturz.

Die mit viel Detailarbeit verbundene Modifizierung der kontinuierlichen Dämpferregelung (CDC) stellt sicher, dass trotz deutlichem Gewinn an dynamischem Handling der Fahrkomfort nur minimal sinkt.

Für den GT V8 S wurde zudem die elektronische Stabilitätskontrolle überarbeitet. Das optimierte System erlaubt einen stärkeren Radschlupf bei höheren Geschwindigkeiten, während nach einem Systemeingriff das Drehmoment in noch kürzere Zeit wieder zur Verfügung steht. Dank dieser Maßnahmen erhält der sportlich orientierte Fahrer die Möglichkeit, das gesamte Potenzial des verbesserten Fahrwerks und des höheres Leistungsvermögens auszukosten.

Die aus Spoilerlippe, Seitenschwellern und Heckdiffusor bestehenden Designelemente an der Karosserie verbessern die Aerodynamik. Der Auftrieb wird wirkungsvoll gesenkt und die Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten erhöht.

Analog zu den anderen Continental Modellen arbeitet der mit einem modernen Torsendifferenzial ausgestattete Allradantrieb im Verhältnis 40:60 zu Gunsten der Hinterachse. Auf diese Weise profitiert der Fahrer unter allen Straßenbedingungen von einem sicheren und dennoch dynamischen Fahrgefühl.

Markantes Sport-Design

Die Formgebung des Continental GT zitiert legendäre Bentley Modelle aus der Historie. Um das moderne, kraftvolle Design mit seinen klaren und präzisen Feature Linien zu realisieren und ein überlegenes Niveau für Qualität und Vollkommenheit der Karosserie zu erreichen, nutzt Bentley modernste Fertigungsmethoden.

Für die neuen "S" Modelle wurde das Design des Continental in eine noch ausdrucksstärkere Richtung entwickelt. Der Auftritt sorgt für dynamische Präsenz, noch bevor sich das Fahrzeug in Bewegung gesetzt hat. Das abgesenkte Fahrwerk verleiht dem Wagen eine straffere und selbstbewusstere Erscheinung. Das einzigartige Design der unteren Karosserieelemente besteht aus einer markanten vorderen Spoilerlippe, dezenten Seitenschwellern und einem diskreten, in glänzendem Beluga-Schwarz veredelten Heckdiffusor. Der glänzend schwarz gehaltene Kühlergrill mit seiner verchromten Mittelstrebe und die Endrohre in Form einer "liegenden Acht" sind die Markenzeichen der kraftvollen V8-Version.

Die speziellen, den "S" Modellen vorbehaltenen 20-Zoll-Räder geben mit ihrem offenen Speichendesign (Open-spoke) den Blick frei auf die charakteristischen, rot lackierten Bremssättel. An den beiden vorderen Kotflügeln befinden sich dezente "V8 S" Embleme. Anhand der mit roten Mittelteilen verzierten Bentley Embleme geben sich die neuen Modelle klar als Mitglieder der Continental V8 Familie zu erkennen.

Wie beim Continental GT W12 können Kunden des GT V8 S aus der Gesamtpalette von 17 Lackierungen wählen. Sieben der verfügbaren Farbtöne sind mit besonderen Empfehlungen des Bentley Designteams versehen, um den sportlichen Charakter der neuen Modelle optimal zu unterstreichen. Mit Kingfisher Blue und Monaco Yellow sind zwei der Farben ausschließlich für den GT V8 S bestellbar.

Handgefertigter Luxus im modernen Stil

Der Innenraum des Continental GT hat bereits vielfach Maßstäbe gesetzt mit seinem unerreichten Luxuserlebnis, das aus der in den Bentley Werkstätten im englischen Crewe handgefertigten Verbindung von weichem Leder, Holzfurnieren, polierten Metalloberflächen und hochflorigen Teppichen entsteht.

Das Interieur der "S" Modelle drückt eine moderne Interpretation des Bentley typischen Luxus aus, ganz gleich in welcher Farbe oder Veredelung es ausgestattet wird.

Zur Auswahl stehen ausdrucksstarke Zweifarbkombinationen und insgesamt 17 Farbtöne für die Lederausstattung. Das GT V8 S Coupé ist zudem mit einem Mittelstreifen auf dem lederbespannten Innenhimmel ausgestattet. Der Streifen greift die Farbe des Hauptleders auf und bildet damit einen reizvollen Kontrast zur Farbe des Himmels. Auf Wunsch können Kunden ihr Fahrzeug weiter veredeln, etwa mit Kontrastnähten an allen Lederoberflächen inklusive Lenkrad.

Die geriffelten Oberflächen am Schaltknauf und den Registerzügen der Lüftungsdüsen akzentuieren die Furnierflächen in Piano Black. Das Holz wird bis zu 18 Mal geschliffen und lackiert, bevor es die optimale Farbversiegelung aufweist. Auf den Einstiegsleisten erwarten Fahrer und Passagiere dezente "V8 S"-Embleme.

Genau wie die anderen Continental Modelle verfügen auch die "S"-Versionen serienmäßig über fortschrittliche Infotainment-Technologie. Dazu gehören ein 8 Zoll Touchscreen-Display, über das sich Navigationssystem, Audiosystem und Telefon steuern lassen. Zudem erlaubt der Bildschirm Zugriff auf die Einstellmöglichkeiten für Fahrkomfort und Luftfederung. Komplettiert wird das System von einer 30 GB Festplatte.

Auswahl der Wunschausstattung

Bei der Spezifikation ihres V8 S können Kunden aus einer Reihe zusätzlicher Optionen wählen.

Die optionale Sport-Auspuffanlage verfügt über speziell ausgelegte Schalldämpfer, Rohrgeometrie und Aufhängungen, die für eine bessere Führung der Luft sorgen und einen intensiven V8-Klang erzeugen.

Die ebenfalls optional erhältliche Mulliner Driving Specification umfasst "Black Edition"-Räder im 21-Zoll-Format und 7-Speichen-Design, eine Pedalerie aus gelochtem Aluminium, einen Schmucktankdeckel im "Jewel"-Design und die markante Innenausstattung mit rautenförmig gestepptem und perforiertem Leder sowie einem Innenhimmel aus geprägtem Leder. Zu den weiteren Wunschausstattungen gehören die dunkel getönten Versionen für Front- und Heckscheinwerfer und die in glänzendem Beluga-Schwarz gehaltenen Außenspiegel von Mulliner.

Die Auslieferungen der neuen Continental V8 S Modelle beginnen Anfang 2014.

TECHNISCHE DATEN

Continental GT V8 S Continental GT V8 S Convertible

Motor

Typ 4-Liter-V8 mit Doppelturboaufladung, Direkteinspritzung und Zylinderabschaltung

Maximale Leistung 528 PS / 389 kW bei 6.000 U/min

Maximales Drehmoment 680 Nm bei 1.700 U/min

Getriebe

Typ ZF-8-Gang-Automatik mit Quickshift, Block Shifting und Lenkrad-Schaltwippen

Antrieb Permanenter Allradantrieb

(40:60 hecklastig)

Übersetzungsverhältnisse 1. Gang: 4,71; 2. Gang: 3,14;

3. Gang: 2,1; 4. Gang: 1,67;

5. Gang: 1,29; 6. Gang: 1,00;

7. Gang: 0,839; 8. Gang: 0,667

Achsantrieb 2,85

Bremsen

Vorn 405 mm große belüftete Scheiben (optional: 420 mm große, gelochte Scheiben aus Carbon-Siliziumkarbid)

Hinten 335 mm große belüftete Scheiben (optional: 356 mm große, gelochte Scheiben aus Carbon-Siliziumkarbid)

Räder und Reifen

Räder Neues, einzigartiges 20'' x9,5J-Rad in zwei Ausführungen, eine weitere 20"-Radversion und vier

21"-Radversionen in zwei Ausführungen

Reifen 275/40 ZR20, optional 275/35 ZR21

Lenkung

Typ Zahnstangenlenkung, Servounterstützung, geschwindigkeitsabhängige ZF-Servotronic Lenkradumdrehungen von Anschlag zu Anschlag 2,6 Umdrehungen

Wendekreis 11,3 m

Aufhängung

Vorn Vierpunkt-Doppel-Querlenker, Luftfederung mit computergesteuerter, automatischer Niveauregulierung, Stabilisator

Hinten Multilink-Trapezlenker, Luftfederung mit computergesteuerter, automatischer Niveauregulierung, Stabilisator

Dämpfer Kontinuierliche Dämpferregelung mit sportlich orientierter Abstimmung

Abmessungen

Radstand 2.746 mm

Gesamtlänge 4.806 mm

Breite (über Karosserie) 1.944 mm

Breite (inklusive Außenspiegel) 2.227 mm

Gesamthöhe 1.394 mm 2.227 mm Tankvolumen 90 Liter

Kofferraumvolumen 358 Liter 260 Liter Leergewicht (EU) 2.295 kg 2.470 kg Zulässiges Gesamtgewicht 2.750 kg 2.900 kg

Leistung

Höchstgeschwindigkeit 309 km/h 308 km/h

0-60 mph 4,3 Sekunden 4,5 Sekunden 0-100 mph 10,3 Sekunden 10.6 Sekunden 0-100 km/h 4,5 Sekunden 4,7 Sekunden 0-160 km/h 10,3 Sekunden 10.6 Sekunden

Kraftstoffverbrauch (EU-Fahrzyklus)*

Innerorts 15,4 l/100 km 15,8 l/100 km Außerorts 7,7 l/100 km 8,0 l/100 km Kombiniert 10,6 l/100 km 10,9 l/100 km

CO2 Emissionen 246 g/km 254 g/km

Kraftstoffverbrauch (EPA-Fahrzyklus - US)**

Innerorts 15 (US mpg) 14 (US mpg) Außerorts 24 (US mpg) 24 (US mpg) Kombiniert 18 (US mpg) 17 (US mpg) Emissionsklassen EU 5 und US LEV II

* Die Angaben zum Kraftstoffverbrauch sind vorläufig und vorbehaltlich der Typenzulassung.

** Die Angaben zum Kraftstoffverbrauch sind vorläufig und vorbehaltlich der EPA-Zertifizierung.

