DA GEHT NOCH WAS - Kinotour / Florian David Fitz live in 17 Städten

München (ots) - Am 12. September kommt mit DA GEHT NOCH WAS der neue Kino-Hit der Macher von "Vincent will meer" ins Kino. Florian David Fitz und Henry Hübchen brillieren in der tragisch komischen Familiengeschichte als kauziges Vater-Sohn-Gespann.

Vom 6. bis zum 9. September wird Hauptdarsteller Florian David Fitz DA GEHT NOCH WAS persönlich in 17 deutschen Städten vorstellen.

Bei Interesse an Interviews sowie an einer Berichterstattung zu den lokalen Premieren wenden Sie sich bitte direkt an die entsprechenden Kinos bzw. Kontakte - siehe unten.

Freitag, 06. September 2013:

Neufahrn Cineplex, Bajuwarenstr. 5, 85375 Neufahrn bei Freising Andrea Hailer; a.hailer @ moedmd.de; 080/61 93 79 39 Filmstart: 14:00 Uhr, Ankunft um 15:30 Uhr

Landshut Kinopolis, Am alten Viehmarkt, 84028 Landshut Andrea Hailer; a.hailer @ moedmd.de; 080/61 93 79 39 Filmstart: 16:00 Uhr, Ankunft um 17:30 Uhr

Straubing Citydom, Theresienplaz 30, 94315 Straubing Andrea Hailer; a.hailer @ moedmd.de; 080/61 93 79 39 Filmstart: 18:00 Uhr, Ankunft um 19:30

Deggendorf Lichtspielhaus, FTB Schattenfroh, Westlicher Stadtgraben 26, 94469 Deggendorf Andrea Hailer; a.hailer @ moedmd.de; 080/61 93 79 39 Filmstart: 20:00 Uhr, Ankunft um 21:30 Samstag, 07. September 2013

Augsburg CinemaxX, Willy-Brandt-Platz 2, 86153 Augsburg David Braxmaier / Anni Cizmadia; anni.cizmadia @ cinemaxx.de; 0821/325 81 - 12 Filmstart: 14:00 Uhr, Ankunft um 13:00 Uhr

Esslingen Traumpalast, Kollwitzstr. 1, 73728 Esslingen am Neckar Sandra Walter; walter @ traumpalast.de; 0711/55 09 070 Filmstart: 15:00 Uhr, Ankunft um 16:30 Uhr

Stuttgart UFA Palast, Rosensteinstr. 20, 70191 Stuttgart Peter Haberlik; 0711 / 25526 - 21 Filmstart: 16:30 Uhr, Ankunft um 18:00 Uhr

Heilbronn CinemaxX, Berliner Platz, 74072 Heilbronn David Braxmaier / Lars Roland; lars.roland @ cinemaxx.de; 07131 / 919 08 - 10 Filmstart: 20:00 Uhr, Ankunft um 18:30 Uhr

Mannheim Cineplex, Auf den Planken, 68161 Mannheim Julia Michel / Robert Huttenlocher; robert.huttenlocher @ ftb-spickert.de Filmstart: 20:30 Uhr, Ankunft um 22:30 Uhr

Sonntag, 08. September 2013:

Viernheim Kinopolis Rhein-Neckar, Robert-Schumann-Str. 8, 68519 Viernheim Antje Puttkammer; aputtkammer @ kinopolis.de; 06204/97 37 - 82 Bastian Kempf; bkempf @ kinopolis.de; 06204/97 37 -84 Filmstart: 13:00 Uhr, Ankunft um 12:00 Uhr

Mainz Cinestar, Holzhofstr. 1, 55116 Mainz Viktoria Dähnicke / Manuela Metzdorf; manuelametzdorf @ cinestar.de; 06131/2068 - 204 Filmstart: 13:00 Uhr, Ankunft um 14:30 Uhr

Frankfurt Cinestar Metropolis, Eschenheimer Anlage 40, 60318 Frankfurt am Main Viktoria Dähnicke / Eduard Drahomeretski; eduarddrahomeretski @ cinestar.de; 069/955 06 215 Filmstart: 14:30 Uhr, Ankunft um 16:30 Uhr

Neuwied Metropol Center, Heddesdorfer Str. 2, 56564 Neuwied Sabine Weiler; 02631/23251 Filmstart: 17:30 Uhr, Ankunft um 19:00 Uhr

Köln Cinedom, Im Mediapark 1, 50670 Köln Fiedel Kunow / Sandra Endemann; 0221-95195107 Filmstart: 19:15 Uhr, Ankunft um 21:00 Uhr

Montag, 09. September 2013:

Berlin Cinestar CUBIX, Rathausstr. 1, 10178 Berlin Viktoria Dähnicke / Danny Czichy; dannyczichy @ cinestar.de; 030/2576-121 Filmstart: 14:00 Uhr, Ankunft um 15:30 Uhr

Hamburg UCI Mundsburg, UCI KINOWELT Mundsburg, Hamburgerstr. 1-15, 22083 Hamburg Nicholas Morris / Nihad Schult; Mundsburg @ uci-kinowelt.de; 040/22 70 411 Filmstart: 18:30 Uhr, Ankunft um 19:30 Uhr

Hamburg CinemaxX Dammtor, Dammtordamm 1, 20354 Hamburg David Braxmaier / Morten Offner; morton.offner @ cinemaxx.de; 040 / 348 47 - 619 Filmstart: 20:00 Uhr, Ankunft um 21:15 Uhr

