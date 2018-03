Hexcel Corporation wählt globale Netzwerkdienste von Level 3 zur Unterstützung des internationalen Wachstums

(PRN) - -- Der Hersteller für hochentwickelte Verbundwerkstoffe wählt IPVPN-und Colocation-Dienste von Level 3 zur Unterstützung von 25 Standorten und 5.000 Mitarbeitern weltweit

London (ots/PRNewswire) - Level 3 Communications, Inc. hat heute bekanntgegeben, dass die Hexcel Corporation, einer der führenden Hersteller von hochentwickelten Verbundwerkstoffen, die IPVPN-Dienste (Internetprotokoll Virtuelles Privates Netzwerk) und den Colocation-Service von Level 3 ausgewählt hat, um sein stetiges globales Wachstum weiter zu fördern.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20111004/LA77008LOGO)



Hexcel stellt Hochleistungsverbundstoffe für die Luftfahrt und industrielle Anwendungen her. Das Unternehmen benötigte zusätzliche Kapazität und Zugriff auf ein globales Netzwerk, um sein expandierendes internationales Team zu unterstützen. Die 5.000 Produktions- und Vertriebs-mitarbeiter von Hexcel arbeiten an 25 Standorten weltweit und sind sehr stark auf die sichere Nutzung von vernetzter Fertigung, ERP (Enterprise Resource Planning, d.h. unternehmensbezogene Ressourcenplanung) und weitere Unternehmenssoftware angewiesen.

Level 3s Ethernet IPVPN wird ältere Frame-Relay-Leitungsverbindungen ersetzen, was die Kosteneffizienz steigert, extra Kapazitäten schafft und gleichzeitig eine Prioritätsvergabe für den Datenverkehr durch die Nutzung von MPLS (Multiprotocol Label Switching) erlaubt. Außerdem bietet die Nutzungdes global durchgängigen IP-Netzwerks von Level 3 dem Unternehmen Hexcel ein rationalisiertes Anbietermanagement und optimierte Beschaffungsprozesse sowie erhöhte Sicherheit durch eine erweiterte Datenkontrolle.

Hexcel hat ebenfalls Level 3s neues europäisches Rechenzentrum in Hayes, UK, für Colocation-Dienste ausgewählt. Dies wird äußerst wichtige Redundanz-Möglichkeiten bereitstellen und für die Online-Verfügbarkeit der unternehmenskritischen Dienste bei etwaigen Ausfällen sorgen. So werden signifikante Effizienzverbesserungen und Kosteneinsparungen ermöglicht.

"Wir haben Level 3 gewählt, weil uns der Zugriff auf das globale Netzwerk dieses Unternehmens im Bereich unserer regionalen und technischen Entwicklung zahlreiche Möglichkeiten bietet", sagte Patrick Winterlich, Vice President und Chief Information Officer der Hexcel Corporation. "Wir waren beeindruckt von den Leistungen des Unternehmens, insbesondere von der Fähigkeit, Ethernet-Verbindungen für die große Mehrheit unserer Standorte bereitzustellen. Die sicheren globalen IP-Netzwerkdienste von Level 3 verschaffen uns größere Transparenz bei unserem gesamten Datenverkehr und einen Ansprechpartner für all unsere Belange an einer Stelle."

"Die innovativen, globalen Projekte, an denen die Hexcel Corporation arbeitet, sind abhängig von Netzwerkdiensten um eine schnelle und sichere Fertigung über zahlreiche Standorte und Regionen hinweg zu gewährleisten", erklärte Tim Passingham, Level 3s Senior Vice President für EMEA Enterprise Business. "Unser weltweites Netzwerk und Dienstleistungen sind für schnell wachsende Unternehmen wie die Hexcel Corporation konzipiert, da diese sowohl für Kollaboration im Arbeitsumfeld als auch für sicheres globales Wachstum sorgen wollen."

Für weitere Informationen über das Hochleistungsnetzwerk und die Dienstleistungsangebote von Level 3 besuchen Sie bitte http://www.level3.com/.

Über Hexcel Die Hexcel Corporation ist ein führendes Unternehmen für hochentwickelte Verbundstoffe. Es entwickelt, produziert und vermarktet Leichtbau-Strukturmaterialien, einschließlich Kohlenstofffasern, Verstärkungselemente für Verbundmaterialen, Prepregs, Wabenstrukturelemente, Matrixsysteme, Klebstoffe und Verbundstrukturen, die im Bereich Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung sowie in Industrieanwendungen genutzt werden. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.hexcel.com/.

Über Level 3 Communications Level 3 Communications, Inc. ist ein Fortune-500-Unternehmen und bietet lokale, nationale und globale Kommunikationsdienste für Unternehmen, Behörden und Carrier-Kunden an. Level 3 verfügt über ein umfassendes Portfolio an sicheren, gemanagten Lösungen, darunter Glasfaser- und Infrastrukturlösungen, Sprach- und Datenkommunikation auf IP-Basis, Ethernet-Dienste für WANs, Video- und Contentverteilung sowie Lösungen für Rechenzentren und die Cloud. Level 3 betreut Kunden in mehr als 500 Märkten und 55 Ländern. Dazu nutzt es eine globale Service-Plattform, die auf eigenen Glasfasernetzen auf drei Kontinenten mit Anbindung an extensiv ausgebaute Seekabeltechnik aufbaut. Die Dienste von Level 3 werden von Tochterunternehmen der Level 3 Communications, Inc. bereitgestellt. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.level3.com/ oder erfahren Sie mehr über uns auf Twitter, Facebook

und LinkedIn.



Website mit Zugriff auf Unternehmensdaten Level 3 betreibt unter http://www.level3.com/ seine zentrale Web-Präsenz. Dort finden sich auf den Seiten für Investoren unter

http://investors.level3.com/investor-relations/default.aspx

weitere

Informationen zum Unternehmen. Level 3 nutzt seine Website als Vertriebskanal für wichtige Informationen über das Unternehmen. Auf seinen Webseiten zu Investor Relations veröffentlicht Level 3 regelmäßig Finanzdaten und andere wichtige Informationen zum Unternehmen und seinen Geschäftsfeldern, zur finanziellen Lage und zu unternehmerischen Aktivitäten.

Im Bereich "Investor Relations" können sich Besucher der Website die SEC-Vorgänge von Level 3 einschließlich der regelmäßigen und aktuellen Meldungen auf den Formblättern 10-K, 10-Q und 8-K ansehen und ausdrucken, sobald dies nach Einreichung bei der SEC vertretbar und praktikabel ist.

Im Bereich "Investor Relations" sind auch die Statuten der vom Aufsichtsrat von Level 3 gebildeten Gremien für Auditing, Vergütung, Nominierung und Governance abrufbar, ebenso die Corporate Governance Guidelines und der Code of Ethics des Unternehmens sowie Pressemitteilungen und Präsentationen von Tagungen für Analysten und Investoren.

Bitte beachten Sie, dass auf jedweden Websites von Level 3 enthaltene Informationen nicht durch bloßen Verweis in ein bestimmtes Dokument eingebunden werden oder als Bestandteile eines solchen Dokuments zu betrachten sind, es sei denn, die entsprechenden Informationen wurden durch einen Verweis innerhalb des betreffenden Dokuments ausdrücklich in dieses aufgenommen.

Die unter der Überschrift "Über Hexcel" enthaltenen Informationen wurden von Hexcel zur Verfügung gestellt und deren Inhalte liegen in Hexcels alleiniger Verantwortung.

Die Zukunft betreffende Aussagen

Einige Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtet und basieren auf den aktuellen Erwartungen oder Überzeugungen der Unternehmensleitung. Die Zukunft betreffende Aussagen dieser Art stellen keine Leistungsgarantie dar und unterliegen verschiedenen Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, auf die Level 3 in vielen Fällen keinen Einfluss hat. Somit können sich die tatsächlich eintretenden Geschehnisse substantiell von denen unterscheiden, die durch Aussagen der genannten Art zum Ausdruck gebracht oder in Aussicht gestellt werden. Wichtige Faktoren, die dazu beitragen könnten, dass Level 3 seine vorgegebenen Ziele nicht erreicht, umfassen, sind aber nicht beschränkt auf die Fähigkeit des Unternehmens: Global Crossing nach der Übernahme erfolgreich zu integrieren oder die erwarteten Erträge aus der Übernahme anderweitig zu erzielen; den Risiken, die mit einer weiterhin unsicheren weltwirtschaftlichen Lage zusammenhängen, zu begegnen; die Zugriffszahlen auf sein Netzwerk zu erhalten und zu steigern; wirksame Business-Support-Systeme zu entwickeln und aufrecht zu erhalten; System- und Netzwerkfehler oder -störungen zu bewältigen; die Verletzung seiner Maßnahmen zur Netzwerk- und Computersicherheit zu verhindern; neue Leistungen zu entwickeln, die der Kundennachfrage entsprechen und akzeptable Margen zu erzielen; das geistige Eigentumsrecht und das Eigentumsrecht zu schützen; die zukünftige Expansion und Anpassung seines Netzwerks zu steuern, um wettbewerbsfähig zu bleiben; einem weiteren oder beschleunigten Verfall der Marktpreise für Kommunikationsdienste zu begegnen; Kapazitäten für sein Netzwerk durch andere Anbieter zu erlangen und sein Netzwerk zu günstigen Konditionen mit anderen Netzwerken zu koppeln; qualifiziertes Personal für das Management und andere Bereiche zu gewinnen und zu halten; zukünftige Ankäufe erfolgreich zu integrieren; politischen, rechtlichen, regulatorischen, währungsspezifischen und sonstigen Risiken wirksam zu begegnen, denen es aufgrund seiner weitreichenden internationalen Geschäftstätigkeit ausgesetzt ist; Belastungen durch Eventualverbindlichkeiten abzuschwächen; und allen Vorschriften und Bedingungen seiner Schuldverpflichtungen nachzukommen. Weitere Informationen zu diesen und anderen wichtigen Faktoren können den von Level 3 bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Meldungen entnommen werden. Aussagen in dieser Pressemitteilung sollten unter Berücksichtigung dieser wichtigen Faktoren bewertet werden. Level 3 unterliegt keinerlei Verpflichtung zur Aktualisierung oder Abänderung seiner in die Zukunft gerichteten Aussagen, egal ob infolge neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, und schließt jede solche Verpflichtung ausdrücklich aus.

Kontaktinformationen Medien: Investoren: Beatrice Martin-Vignerte Mark Stoutenberg +44(0)330-060-7342 +1-720-888-2518 Beatrice.Martin-Vignerte@Level3.com Mark.Stoutenberg @ Level3.com

Deutschland HBI Helga Bailey GmbH Corinna Voss +49-89-993887-30 corinna_voss@hbi.de

Web site: http://www.level3.com/