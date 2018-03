Weltweite Eröffnungsveranstaltung stellt Plasmaspender und seltene Krankheiten ins Rampenlicht

(PRN) - -- International Plasma Awareness Week, 13. - 20. Oktober

Annapolis, Maryland (ots/PRNewswire) - Die bisher erste International Plasma Awareness Week (IPAW) [Woche zur Förderung des Bewusstseins über Blutplasma] findet vom 13. -20. Oktober statt. Die von der Plasma Protein Therapeutics Association (PPTA) und ihren Mitgliedsunternehmen

veranstaltete IPAW hat als Ziel:

-- Das weltweite Bewusstsein über die Sammlung von Source-Plasma zu steigern -- Die Beiträge der Plasmaspender zur Rettung von Menschenleben und zur Verbesserung der Lebensqualität zu würdigen -- Das Verständnis für lebensrettende Plasmaproteintherapien und seltene Krankheiten zu erhöhen

Die Mitgliedsunternehmen planen eine Reihe von Aktivitäten, darunter:

Veranstaltungen zur Würdigung von Spendern, einen Tag der offenen Tür für Patienten, Regierungsbeamte und die Medien in über 450 Plasmasammelstellen in Europa und in den USA. Zusätzlich haben Patientenorganisationen, die Menschen mit seltenen Krankheiten vertreten, ihre Unterstützung der Veranstaltung zugesagt.

"Menschen in der ganzen Welt verlassen sich auf Plasmaproteintherapien, die dank der Freizügigkeit und des Engagements von Plasmaspendern entwickelt werden können. Die PPTA ist stolz auf die Beiträge, die wir und unsere Mitgliedsunternehmen zur Rettung und Verbesserung des Lebens leisten und, dass wir diese jährliche Veranstaltung unterstützen können, welche die Aufmerksamkeit auf seltene Krankheiten lenkt", erklärt Joshua Penrod, PPTA, Vice President, Source.

Blutplasma ist ein biologisches Produkt, das nicht künstlich hergestellt werden kann. Es wird ausschließlich aus dem Blut engagierter Plasmaspender in den USA, Kanada, Deutschland, Österreich und der Tschechischen Republik für die Entwicklung lebensrettender Behandlungen gewonnen. Abgesehen von der Erfüllung regulatorischer Anforderungen hat der Großteil der Zentren die International Quality Plasma Program (IQPP) Zertifizierung erhalten. Das freiwillige Normierungsprogramm der PPTA ist ein Leitfaden für die laufende Verbesserung der Branchenziele und konzentriert sich auf die Sicherheit und Qualität vom Spender bis hin zum Patienten. Plasmaproteintherapien, zu denen plasmabasierte und rekombinante analoge Behandlungen zählen, werden bei der Behandlung von chronischen, lebensbedrohlichen Krankheiten wie Blutgerinnungsstörungen, primären Immundefekten, Alpha-1-Antitrypsin-Mangel und bestimmten seltenen neurologischen Störungen eingesetzt. Zusätzlich finden diese Therapien auch in der Notfallmedizin und bei Operationen Anwendung.

Die PPTA würdigt im Rahmen der International Plasma Awareness Week nicht nur die Großzügigkeit der Plasmaspender, sondern sie bemüht sich auch das Bewusstsein für seltene Krankheiten zu erhöhen und sie fordert alle auf, den Spendern zu danken, die Patienten in der gesamten Welt eine bessere Lebensqualität ermöglichen.

Informieren Sie sich über Plasmaproteintherapien, die Krankheiten, die damit behandelt werden, und über Plasmaspenden.

Die PPTA vertritt private Hersteller von plasmabasierten und rekombinanten analogen Behandlungen, allgemein bekannt als Plasmaproteintherapien, sowie die Sammler von Source-Plasma, das für die Fraktionierung verwendet wird. Die Mitglieder der PPTA stellen mehr als 80 % der in den USA und mehr als 60 % der in Europa verwendeten Behandlungen her. Die PPTA unterstützt den weltweiten Zugang zu leistbaren Therapien, steht dabei in konstruktiven Gesprächen mit Regulierungsbehörden und arbeitet eng mit Patientenorganisationen zusammen. Die PPTA verwaltet ebenfalls Standards und Programme, um die Qualität und Sicherheit von Plasma, dessen Herstellung, der Spender und der Patienten zu gewährleisten.

