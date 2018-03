Philips Smart TVs erhalten Umweltzeichen Blauer Engel

Philips Smart TVs tragen zukünftig den Blauen Engel. Die Jury Umweltzeichen honoriert damit die besonders positiven Eigenschaften von Philips Fernsehern in den Bereichen Energieverbrauch, Schadstoffe, Langlebigkeit und Recyclingeigenschaften.

Das Umweltzeichen Blauer Engel erhalten die aktuellen Philips Smart TV-Serien 6008, 7008 und 8008 von TP Vision. Damit entsprechen Philips Fernseher zum wiederholten Mal den strengen Kriterien des umfangreichen Prüfkatalogs. Der Blaue Engel wird nur an Waren und Dienstleistungen vergeben, die in ihrer Produktgruppe zu den aus Umweltsicht Besten gehören. Philips TVs sind bisher die einzigen Fernseher, die diese begehrte Auszeichnung erhalten haben.

Die Philips Smart TVs der 6008, 7008 und 8008 Serien bieten nicht nur ein umfassendes Angebot an Smart TV-Funktionen, sondern faszinieren durch ihre hohe Bildqualität und durch Ambilight, das ein zum Bildinhalt passendes Licht auf die rückwärtige Wand projiziert und so das TV-Erlebnis intensiviert. Die Bedienung der neuen Smart TVs ist dank der Fernbedienung mit Zeigefunktion und einer vollwertigen Tastatur besonders komfortabel.

"Klima- und Umweltschutz dürfen heutzutage nicht nur ein Lippenbekenntnis sein. So hat die Weiterentwicklung unserer Fernseher immer auch den Fokus der Nachhaltigkeit. Dabei gehen wir mit unseren Zielsetzungen nicht nur weit über die Minimierung des Stromverbrauchs hinaus, sondern streben beispielsweise auch die weitere Verringerung von Schadstoffen in den Geräten an. Wir sind sehr stolz, auch für die aktuellen Smart TV-Serien 6008, 7008 und 8008 wieder ausgezeichnet zu werden. Der Blaue Engel ist für uns Bestätigung und Ansporn zugleich", erläutert Markus Brendel, Director Marketing Philips TVs, TP Vision DACH.

Der Blaue Engel:

Zurzeit gibt es rund 12.000 Blauer Engel-Produkte von 1.400 Unternehmen in zirka 120 verschiedenen Produktgruppen. Nur die aus Umweltsicht besten Waren und Dienstleistungen einer Produktgruppe erhalten den Blauen Engel. Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit garantieren die Jury Umweltzeichen, das Bundesumweltmi-nisterium, das Umweltbundesamt und RAL gGmbH. Mitglieder der Jury Umweltzeichen sind BDI, BUND, DGB, HDE, NABU, vzbv, ZDH, Stiftung Warentest, Medien, Kirchen, Wissenschaft, der Deutsche Städtetag und Bundesländer.

Über TP Vision

TP Vision ist ein fokussiertes Unternehmen in der Welt der visuellen digitalen Unterhaltung. TP Vision entwickelt und produziert ausschließlich TVs der Marke Philips, die es in Europa, Russland, dem Mittleren Osten, Brasilien, Argentinien, Uruguay, Paraguay und ausgewählten Länder des asiatisch-pazifischen Raums vermarktet. Die Kombination der Entwicklungsexpertise von Philips TV und dessen innovativen Erbes mit der operationel-len Stärke, Flexibilität und Geschwindigkeit von TPV Technology ist die Grundlage des Unternehmens. So bringt TP Vision hochwertige TVs auf den Markt, die smart und einfach zu bedienen sind und mit einem an-spruchsvollen Design überzeugen. Ziel ist es, Produkte zu entwickeln, die Kunden ein überlegenes TV-Erlebnis bieten. TP Vision ist mit Philips TVs weltweit führend im Hospitality TV-Markt. Mit dem Hauptsitz in Amster-dam, Niederlande, ist TP Vision der exklusive Markenlizenznehmer von Philips TV für die oben genannten Län-der. An dem TV-Unternehmen halten die Firmen TPV Technology 70 Prozent und Royal Philips (Niederlande) 30 Prozent der Anteile. Bei TP Vision arbeiten fast 2.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an zahlreichen Standorten weltweit.

