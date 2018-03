Starbucks eröffnet zweiten Store im Herzen von Salzburg

Starbucks Coffee Company eröffnet heute seine 15. Filiale in Österreich und die bereits Zweite in Salzburg - diesmal direkt im Herzen der Altstadt.

Salzburg (OTS) - Das neue Starbucks Coffeehouse befindet sich am Hagenauerplatz 1 und somit direkt im Zentrum der Salzburger Innenstadt. Hier finden ab heute Geschäftsleute, Shoppinglustige und Besucher eine neue Möglichkeit ihren Morgenkaffee oder ihre Pausen zu genießen und unter zahlreichen Kaffee- und Tee-Variationen sowie einem vielseitigen Sortiment an Gebäck und Lunch-Angeboten zu wählen.

"Wir freuen uns sehr über das neue Coffeehouse und die Möglichkeit, das Starbucks-Erlebnis in die wunderschöne Altstadt von Salzburg zu bringen. Österreich hat eine reichhaltige und langjährige Kaffeehaus-Tradition, die wir mit unserem Angebot ergänzen möchten", meint Frank Wubben, Vize-Präsident der kontinental europäischen Retail Stores & Operations Services Starbucks EMEA.

Die Filiale am Hagenauerplatz gegenüber dem Geburtshaus von Mozart trägt der historischen Umgebung auch im Design Rechnung. Der einzigartige historische Standort mit einer Mischung aus mittelalterlichen und sogar altrömischen Elementen wurde unter Einbeziehung dieser in ein großzügiges Coffeehouse mit gemütlichen Ecken und einer sonnenverwöhnten Terrasse verwandelt. 50 Sitzgelegenheiten im Innenbereich auf rund 130 Quadratmetern bieten den idealen Raum für jeden Anspruch unserer Gäste.

Ein weiterer Expansionsschritt im Salzburger Markt ist auch schon geplant. Ab Anfang Dezember können alle Starbucks Liebhaber ihren Kaffee auch im FORUM 1 am Salzburger Hauptbahnhof genießen. Der ideale Ort für Pendler, die am Morgen mit ihrem Lieblings-Kaffee To-Go in den Tag starten möchten oder für Reisende, die ihre Wartezeit gerne in gemütlicher Atmosphäre überbrücken. Nach dem äußerst erfolgreichen Start im EUROPARK freut sich Starbucks über diesen neuen Standort im Shopping- und Reise-Umfeld und ist davon überzeugt, dass sich die Präsenzen in der Innenstadt und den modernen Shopping Centern ideal ergänzen.

Über Starbucks Coffee Company

Die Starbucks Coffee Company ist der weltweit führende Anbieter, Röster und Vermarkter von Spezialitätenkaffee, mit Niederlassungen in Nordamerika, Lateinamerika, Europa, im Mittleren Osten sowie im asiatisch-pazifischen Raum. Starbucks sieht es als seine Verpflichtung, seinen Kunden den qualitativ besten Kaffee und ein unvergessliches Kaffeeerlebnis anzubieten. Gleichzeitig ist es Starbucks ein Anliegen, das Unternehmen mit sozialer, wirtschaftlicher und ökologischer Verantwortung gegenüber den Regionen in denen es tätig ist, zu führen. www.starbucks.com

Starbucks Coffee Austria GmbH

ist verantwortlich für den Aufbau und das Betreiben der Starbucks Coffeehouses in Österreich. Operativ geführt wird das Geschäft von der Firma Starbucks Coffee Austria GmbH - www.starbucks.at. Im Dezember 2001 wurde das erste Starbucks Coffeehouse von der Starbucks Coffee Austria GmbH im Herzen von Wien, in der Kärntner Straße, eröffnet. Inzwischen bieten sechzehn Coffeehouses den Gästen unzählige Möglichkeiten für die individuelle Kreation ihrer Kaffeespezialität. Seit Juli 2002 vertreibt Starbucks Fairtrade zertifizierten Kaffee in Österreich

