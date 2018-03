Sonoco ThermoSafe bringt die Aeris(TM) Serie von vorqualifizierten Transportbehältern auf den Markt

(PRN) - -- Neue isolierte Transportbehälter bieten für Pharmazeutika und andere hochwertige biologische Produkte Schutz für mindestens zwei Tage bei 2 - 8 Grad C

Mallow, Irland (ots/PRNewswire) - Sonoco ThermoSafe, ein Geschäftsbereich von Sonoco und der führende Anbieter temperaturgarantierter Verpackungen, hat seine Aeris Serie von vorqualifizierten Transportbehältern auf den Markt gebracht, die Pharmazeutika, biologische Produkte, Impfstoffe und andere hochwertige Produkte während des Transports bei 2 - 8 Grad C gekühlt halten. Sie wurden spezifisch entwickelt, um den künftigen europäischen Vorschriften über gute Vertriebspraxis (GDP) zu entsprechen. Die Aeris Transportbehälter-Serie wird in den Anlagen von Sonoco ThermoSafe in Deutschland und Irland hergestellt.

"Wir sind stolz, dass wir die ersten vorqualifizierten Transportbehälter einer Serie vorstellen können, die speziell für den europäischen Markt entwickelt wurde", erklärt Niall Lehane, General Manager von Sonoco ThermoSafe Europe. "Die Aeris Serie nimmt sich der Nachfrage unserer Kunden nach vorqualifizierten Transportbehältern an, die den strengen europäischen GDP-Vorschriften entsprechen. Unsere Kunden wählen Sonoco ThermoSafe wegen der hohen Qualität und der Sicherheit, dass ihre Pharmazeutika ihre Wirksamkeit während der gesamten Lieferkette behalten. Jetzt stehen ihnen vorqualifizierte Lösungen lokal zur Verfügung, welche genau der Qualität entsprechen, für die Sonoco ThermoSafe bekannt ist."

Die Aeris Serie besteht aus vier Größen von 2,5 Litern bis zu 24 Litern. Die Systeme wurden optimiert und verfügen über das niedrigst mögliche Gewicht und äußerst wenige Teile. Damit wird die Montage einfach und schnell und unseren Kunden haben geringe Gesamtbetriebskosten. Die Aeris Serie ist in Übereinstimmung mit unserem weltweit geprüften Umgebungsprofil ISCsilver(®) vorqualifiziert und hält die Temperatur des Inhalts für mindestens 54 Stunden bei 2 - 8 Grad C.

Sonoco ThermoSafe ist der führende Anbieter temperaturgarantierter Verpackungen für den sicheren und effizienten Transport von Pharmazeutika, biologischen Produkten, Impfstoffen und anderen temperaturempfindlichen Produkten. Die Versandlösungen von Sonoco ThermoSafe reduzieren das Risiko für unsere Kunden und stellen die Wirksamkeit der Produkte während der Extreme der gesamten Lieferkette sicher. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Asien und Südamerika und verfügt über eine breite Produktpalette mit branchenführender Technologie, darunter Kühl-, Gefrier- und kontrollierte Raumtemperaturanwendungen. Zusätzlich bieten die ISC Labs(®) Design- und Testservices von Sonoco ThermoSafe individualisierte, innovative Verpackungslösungen sowie Qualifizierungs- und Validierungsdienste, damit allen behördlichen Anforderungen entsprochen wird. Zusätzliche Informationen finden Sie auf www.thermosafe.com.

Über Sonocode.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@830cecbSonoco wurde1899 gegründet und ist ein globaler Anbieter einer Vielzahl von Verpackungen für Endverbraucher und industrielle Produkte sowie von Schutzverpackungen und Dienstleistungen für die Verpackungslieferkette. Bei einem jährlichen Nettoumsatz von ca. $ 4,8 Milliarden beschäftigt das Unternehmen mehr als 19.900 Mitarbeiter in 347 Niederlassungen und 34 Ländern und beliefert viele der bekanntesten Marken der Welt in etwa 85 Staaten. Sonoco ist stolzes Mitglied des 2012/2013 Dow Jones Sustainability World Index. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf unserer Website sonoco.com.

