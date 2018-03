Mit neuen Lehrkräften ins neue Schuljahr

143 Lehrpersonen in Landesdienst aufgenommen

Bregenz (OTS/VLK) - 143 Lehrerinnen und Lehrer haben am Montag, 2. September 2013, im Landhaus in Bregenz ihre Dienstverträge erhalten und treten damit neu in den Schuldienst ein. "Ich freue mich darüber, dass das Bildungsland Vorarlberg mit neuen, engagierten Pädagoginnen und Pädagogen verstärkt wird", sagte Schullandesrätin Bernadette Mennel bei der feierlichen Angelobung.

Am kommenden Montag beginnt für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen in Vorarlberg das neue Schuljahr. Von den 143 neuen Pflichtschullehrerinnen und -lehrern werden 75 an Volksschulen, 57 an Mittelschulen sowie elf an Sonder- und Polytechnischen Schulen eingesetzt. "Ich wünsche den neuen Lehrerinnen und Lehrern viel Glück und Erfolg, vor allem aber viel Freude bei ihrer wertvollen Aufgabe", so LR Mennel.

