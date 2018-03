news aktuell (Schweiz) AG erwirbt Edition Renteria SA (BILD)

Zürich (ots) - Die sda-Tochter news aktuell (Schweiz) AG hat 100 Prozent der Anteile an der Edition Renteria SA erworben. Damit wachsen die beiden führenden schweizerischen Anbieter von Journalistenadressen zusammen. Mit diesem Schritt festigt news aktuell seine Marktführerschaft unter den PR-Dienstleistern und schafft beste Voraussetzungen für weiteres Wachstum und Innovationen.

"Der Erwerb von Renteria ist für news aktuell ein entscheidender Schritt in die Zukunft. Damit bauen wir unsere hervorragende Marktposition weiter aus", erklärte news aktuell-Geschäftsführer Kai Gerwig heute in Zürich. "Gemeinsam mit der starken Marke und der grossen Expertise von Renteria liefern wir beste Lösungen und Services für die Kommunikationsverantwortlichen unseres Landes." Der Erwerb von Renteria untermauert den Anspruch der sda-Tochter, die Nummer Eins in der Schweiz zu sein, wenn es um die gezielte Ansprache von Journalisten und Meinungsmachern geht.

"Mit Renteria übernehmen wir ein Unternehmen und eine Marke mit grosser Tradition und hoher Bekanntheit. Das Leistungsspektrum beider Unternehmen ergänzt sich optimal", sagte Carl-Eduard Meyer, Präsident des Verwaltungsrates von news aktuell (Schweiz) AG und gleichzeitig auch Geschäftsführer von news aktuell in Deutschland. Zu Beginn des Jahres hatte die Hamburger dpa-Tochter bereits den führenden deutschen Anbieter für Journalistendaten Zimpel Media Daten GmbH erworben. "Mit dem Kauf von Renteria verfolgen wir jetzt in der Schweiz eine ähnliche Strategie wie in Deutschland und führen das Beste aus zwei Welten zusammen. Davon wird die gesamte PR-Wirtschaft profitieren."

Über den Kaufpreis wurde unter den Vertragspartnern Stillschweigen vereinbart.

Über news aktuell (Schweiz) AG

news aktuell (Schweiz) AG ist ein Unternehmen der sda-Gruppe mit Sitz in Zürich. Die Medienstellen von Unternehmen, PR-Agenturen und Organisationen nutzen die Dienstleistungen von news aktuell, um Redaktionen und Öffentlichkeit mit Informationen zu versorgen. Mit Services für Medienmitteilungen, Bilder und Videos rund um die Kernmarke OTS (Originaltextservice) unterstützt die sda-Tochter tausende PR-Spezialisten bei ihren vielfältigen Kommunikationsaufgaben. Daneben bietet news aktuell PR-Software für Adressmanagement und Social Media Monitoring an. Ausserdem betreibt news aktuell mit Partneragenturen ein weltweites Netzwerk für die Veröffentlichung von Unternehmensnachrichten.

www.newsaktuell.ch

Über Edition Renteria SA

Die Edition Renteria SA ist seit über 40 Jahren Herausgeberin des Schweizer PR- und Medienverzeichnisses. Das in Zürich ansässige Unternehmen stellt Adressmaterial in Print und Online bereit. Zum Portfolio von Renteria gehören Verzeichnisse aller Kontakte und Ansprechpartner in der Kommunikations- und Medienbranche, die kompletten Verlagsdaten und Tarife der Schweizer Medien sowie das Handbuch für Corporate Communications mit Fachwissen und aktuellen Daten zur Unternehmenskommunikation.

www.renteria.ch

Rückfragen & Kontakt:

news aktuell (Schweiz) AG

Kai Gerwig

Geschäftsführer

Tel. +41 43 960 68 01