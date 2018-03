Griechenland startet privatwirtschaftliche Initiative der Reise-Industrie: MARKETING GREECE S.A. legt Fokus auf positive Imagestärkung und Ansprache neuer Zielgruppen

Premiere in der Geschichte der griechischen Tourismusindustrie:

Erstmals lanciert das Land eine großangelegte PR-Kampagne, mit der die wichtigsten Märkte für das Reiseland im Süden Europas begeistert werden sollen. Hinter der Initiative steht die private Tourismusindustrie Griechenlands, die sich im Frühjahr 2013 zu MARKETING GREECE S.A. formiert hat. Sie ist die offizielle Organisation der griechischen Reise-Industrie zur Bewerbung des touristischen Produkts in Kooperation mit privaten und öffentlichen Institutionen. Ihr Hauptziel ist es, die Wirtschaft des Landes nachhaltig zu stärken.

MARKETING GREECE S.A. zielt darauf ab, mit der Bewerbung das Land als eine der zehn wichtigsten und attraktivsten Destinationen weltweit zu positionieren und das Ministerium für Tourismus sowie das nationale griechische Fremdenverkehrsamt (GNTO) zu unterstützen. Die Hauptakteure stellen dabei die Association of Greek Tourism Enterprises (SETE), die Hellenic Chamber of Hotels (HCH) sowie die Hellenic Association of Communication Agencies (EDEE/HACA) dar. Als Initiative der Privatwirtschaft nutzt MARKETING GREECE S.A. verstärkt die Instrumente von PR und digitalem Marketing und setzt einen starken Fokus auf die Produktentwicklung innerhalb des Tourismus in Griechenland. Die Strategie richtet sich an die Hauptmärkte Deutschland/Österreich/Schweiz (DACH), Russland, Vereinigtes Königreich, USA und Frankreich. Die neue Unternehmenswebsite www.marketinggreece.com gibt Aufschluss über die Initiative, deren Aktivtäten, aktuelle Neuigkeiten sowie eine Übersicht über die Partner und Sponsoren.

Die Tourismus-Industrie trägt traditionell einen beachtlichen Anteil zur Gesamtwirtschaft Griechenlands bei und wächst deutlich schneller als andere Branchen. Im Juni dieses Jahres legte der Sektor um 21 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu und bescherte der griechischen Wirtschaft Einnahmen von 1,59 Milliarden Euro. Für das gesamte Jahr prognostizieren die Behörden rund zehn Prozent Wachstum - mit elf Milliarden Euro Einnahmen und insgesamt rund 17 Millionen Besuchern aus dem Ausland.

"Die Tourismus-Branche unseres Landes verfügt über enormes Know-how und großes Potenzial", kommentiert Iossif Parsalis, Geschäftsführer von MARKETING GREECE S.A.: "Wir werden den Nachweis erbringen, dass unsere Industrie über diese einzigartige privatwirtschaftliche Initiative dazu beitragen wird, die Wahrnehmung für die Reisedestination Griechenland signifikant zu erhöhen."

Experten bescheinigen dem Tourismus auch langfristig ein enormes Potenzial für den Arbeitsmarkt. Bis zum Jahr 2019 könnten Hochrechnungen zufolge ca. 360.000 Jobs entstehen - dies entspricht in etwa der Anzahl der Arbeitslosen im Jahr 2009. Im vergangenen Jahr trug der Tourismus mehr als 16 Prozent zum gesamten Bruttoinlandsprodukt bei und sicherte 18.3 Prozent der Arbeitsplätze. Mehr als 688.000 Griechen waren 2012 in der Reisebranche beschäftigt.

Mit etwa 16,5 Prozent kamen 2012 die größten Einnahmen durch deutsche Urlauber - sie stellten vor Großbritannien den höchsten Anteil der internationalen Besucher. Auch bei der durchschnittlichen Länge des Aufenthalts lagen sie sehr weit vorne und verbrachten etwa 12,8 Tage im Land. Damit positionierten sich die Deutschen nach Kanada auf Platz zwei.

Als Partner-Agentur für die Öffentlichkeitsarbeit in Deutschland, Österreich und der Schweiz hat MARKETING GREECE S.A. w&p Wilde & Partner Public Relations GmbH aus München ausgewählt. Im Mittelpunkt der Öffentlichkeitsarbeit steht die kontinuierliche Image-Steigerung Griechenlands als eines der bedeutendsten Reiseländer auch für deutschsprachige Urlauber - unter besonderer Berücksichtigung aller Saisonzeiten. Auf diese Weise sollen potenzielle Reisende auch von den Vorzügen außerhalb der Hochsaison überzeugt werden.

Über MARKETING GREECE S.A.

MARKETING GREECE S.A. ist die offizielle Organisation der griechischen Reise-Industrie zur Bewerbung des touristischen Produkts in Kooperation mit privaten und öffentlichen Institutionen. Ihr Hauptziel ist es, die Wirtschaft des Landes nachhaltig zu stärken. Wichtigste Akteure sind die Association of Greek Tourismus Enterprises (SETE), die Hellenic Chamber of Hotels (HCH) sowie die Hellenic Association of Communication Agencies (EDEE/HACA). Marketing Greece arbeitet eng mit dem Ministerium für Tourismus sowie dem nationalen Fremdenverkehrsamt zusammen. Inhalt ist die Konzeption und Implementierung gezielter Aktivitäten, um zunehmend internationale Besucher anzuziehen.

