Der Spätsommer im Wiener Prater

Wien (OTS) - Der September ist die Zeit des Umbruchs - das neue Schuljahr hat begonnen, der Sommer neigt sich dem Ende zu und im Prater laufen die Vorbereitungen für große und kleine Feste, die wir gerne mit Ihnen feiern! ....

Manege frei!

Circus Louis Knie: noch bis Sonntag 15. September, Prater

Noch 2 Wochen präsentiert der Circus Louis Knie ein internationales Programm voller Sensationen! Neben zahlreichen Tieren, Clowns und Artisten sorgen die drei einzigartigen Motorradhaudegen, die in ihrer "Globe of speed "- einer riesigen Stahlkugel - gewagte Akrobatik auf "heißen" Eisen zeigen, für speziellen Nervenkitzel.

Infos: www.praterservice.at

Kinderflohmarkt im Wurstelprater

Kinderflohmarkt: 8. September von 8:00 bis 13:00 Uhr, Prater

Dies ist die letzte Gelegenheit vor Weihnachten noch etliche Schätze aus dem Kinderzimmer zu "verhökern" und Platz für neue Spielsachen zu schaffen! Die kleinen Kaufleute sind gefragt und können am 8. September wieder einmal ihr Verkaufs- und Verhandlungsgeschick unter Beweis stellen. Los geht's ab 8:00 Uhr am Wurstelplatz und in der Zufahrtstraße!

Auch dieses Mal wird ein Beitrag von EUR 5,-- Standplatzgebühr eingehoben. Diese Einnahmen kommen dem Sterntalerhof zu Gute, welcher sich um Familien mit schwer-, chronisch- und sterbenskranken Kindern kümmert.

Anmeldungen bitte an: kinderflohmarkt @ praterservice.at

Infos: www.praterservice.at

Wiener Wiesn-Fest 2013

Wiener Wiesn: Donnerstag, 19. September bis Sonntag 6.Oktober 2013, Kaiserwiese im Prater

Grandiose Stimmung: trachtig, charmant, fröhlich, ausgelassen - so präsentiert sich das Wiener Wiesn-Fest auch dieses Jahr auf der Kaiserwiese im Wiener Prater. Feiern Sie mit beim größten Volksfest Österreichs und erleben Sie zünftigen Spaß und Gaumenfreuden in Rot-Weiß-Rot! Bereits mehr als 320.000 Gäste begeisterte das Wiener Wiesn-Fest in den ersten beiden Jahren. Die dritte Auflage des größten Österreichischen Volksfests bringt viel Neues:

Der Wiener Wiesn-Fest Tag: täglich von 11:00 bis 18:00 Uhr, in allen drei Festzelten und im Wiesn-Dorf - stimmungsvolle Musik und zünftige Gaudi bei freiem Eintritt!

Der neue Programmpunkt "Goldenes Österreich": das Wiener Wiesn-Fest bringt erstmals alle neun Bundesländer, ihre Bräuche und Traditionen in die Stadt!

Der neue Winzer-Stadl mit typischer Heurigenstimmung rundet die Neuheiten ab.

TICKETS für die Abendveranstaltungen erhalten Sie beim Infopoint am Riesenradplatz!

Infos: www.wienerwiesnfest.at

