Terminaviso: Lokaleröffnung am Riesenradplatz / Wiener Prater, Mittwoch, 4.9.2013 um 14:00 Uhr

Der Eissalon "Eismehr" am Riesenradplatz lockt mit hochwertigem Bio Eis!

Wien (OTS) - Direkt neben dem Wiener Riesenrad eröffnet am Mittwoch den 4.9.2013 um 14.00 Uhr der Eissalon "EISMEHR" und bereichert so das kulinarische Top Angebot am Riesenradplatz.

Mit seinem jüngsten Projekt hat sich Peter Petritsch, Eigentümer der "Wiener Riesenrad & Stadtgasthaus Eisvogel", ein süsses Ziel gesteckt: gemeinsam mit Bäcker und Konditor Wolfgang Bauer aus Mühlbach am Hochkönig macht er das Eismehr zum Hot Spot für alle Naschkatzen und lockt mit dem besten Eis aus der eigenen Produktion! Verarbeitet werden ausschließlich frische Früchte sowie Milch und Schlagobers vom Bio-Bauern Knie-Gut (Salzburg).

Das Unternehmen wurde bereits mit Auszeichnungen wie dem AMA-Qualitätsgütesiegel, der Biozertifizierung und dem österreichischen Handwerkssiegel belohnt!

