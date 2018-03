Anschnallen und bereit machen zur Landung - Die "Planes" sind im Anflug auf Toys"R"Us

Köln (ots) - "Landeerlaubnis erteilt" heißt es am Samstag, den 7. September, in allen Toys"R"Us-Filialen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, wenn zum Start des Kinofilms "Planes" beim weltgrößten Händler für Spielwaren und Babyartikel ein "abgehobenes" Instore Event stattfindet.

Samstag, den 7. September 2013, sollten alle "Planes"-Fans fest in ihrem Flugplan eingetragen haben, denn dann findet in allen Toys"R"Us-Filialen in Deutschland, Österreich und der Schweiz ein besonderer Flugspass zum Start des neuen Disney Kinofilms statt.

Alle Cars-Fans dürfen sich ab sofort auf die Fortsetzung am Himmel freuen: Der Film erzählt die Geschichte von Dusty, einem Sprühflugzeug, das davon träumt, einmal mit den ganz Großen zu fliegen. Doch es bleibt ein nicht unwesentliches Problem: Dusty hat Höhenangst. Anfangs von allen belächelt, bahnt sich Dusty mit Hilfe seiner Crew mutig seinen Weg, tritt gegen mächtige Konkurrenten an und erlebt schließlich das größte Abenteuer seines Lebens. Doch kann ein kleines Propellerflugzeug wirklich mit den besten Fliegern der Welt mithalten und über sich selbst hinausfliegen?

"Alle Kids, die Dusty dabei helfen und ihn über die Strecke lotsen möchten, sind herzlich eingeladen am Samstag, den 7. September, beim großen "Planes"-Event vorbeizuschauen. Zwischen 10:00 und 17:00 Uhr gilt es, die Charaktere aus dem Film möglichst geschickt über einen vorgegebenen Parcours zu bewegen", schildert Nele Glier, verantwortlich für den Bereich Lokalmarketing bei Toys"R"Us.

"Nach bestandener Flugprüfung erhalten alle Nachwuchspiloten eine Original Planes Fliegerurkunde und haben die Chance auf eine tolle Reise ins Disney Land Paris*", ergänzt Nele Glier abschließend.

Vorbeischauen und Mitmachen lohnt sich also in jedem Fall - beim "Planes"-Event am 7. September 2013 in allen Toys"R"Us-Filialen.

*Gewinninformationen sowie Teilnahmebedingungen unter www.de.toysrus.de/planes/, www.at.toysrus.at/planes/ und www.ch.toysrus.ch/planes/.

Über TOYS"R"US

Toys"R"Us ist mit über 1.600 Märkten in 35 Ländern der weltweite Marktführer im Handel mit Spielwaren und Babyartikeln. Im deutschsprachigen Raum unterstreichen mehr als 85 Stores die marktführende Rolle des Unternehmens auch in Zentraleuropa.

Mit seinem breit gefächerten Angebot bekannter Herstellermarken und leistungsstarker Eigenmarken aus den Bereichen Spielwaren, Multimedia, Outdoor und Baby führt Toys"R"Us das umfangreichste Sortiment der Branche. Durch attraktive Kundenvorteilsprogramme, hohe Servicestandards und Produktqualität zu günstigen Preisen bietet das Toys"R"Us Konzept den Kunden einen großen Mehrwert.

Besuchen Sie uns doch auch einmal im Internet unter www.toysrus.de, www.toysrus.at und www.toysrus.ch.

